Amici 23, Lil Jolie a ruota libera dopo le critiche di Cristiano Malgioglio: "So di essere brava, non sono presuntuosa ma..."

Lil Jolie ha detto la sua dopo essere stata criticata aspramente da Cristiano Malgioglio in puntata: lo sfogo della cantante!

Durante la terza puntata del Serale di Amici23, Lil Jolie si è salvata al ballottaggio finale contro Sofia e Lucia (che ha poi perso e ha abbandonato la scuola) per volontà dei tre giudici. La cantante è rimasta sorpresa e per un attimo non ha saputo come esprimere le sue emozioni. La sua confusione è stata però aspramente criticata da Cristiano Malgioglio e, nel daytime di oggi, 8 aprile, Lil Jolie ha ammesso di non aver apprezzato per nulla le sue critiche.

Amici 23, Lil Jolie a ruota libera su Cristiano Malgioglio: "So di valere, non mi interessa..." [VIDEO]

Malgioglio, senza peli sulla lingua come suo solito, ha rimproverato Lil Jolie, che era rimasta stupita dal risultato del ballottaggio:

"Però Lil Jolie potrebbe lasciarci con un sorriso. Ma figlia mia e sorridi un po', mostrala qualche emozione, ogni tanto, sorridi che ti fa bene"

Queste parole non sono passate inosservate sul web, dove diversi utenti hanno criticato i modi di fare di Malgioglio, esortandolo a non confondere timidezza e imbarazzo con altro. Ma anche Lil Jolie ha avuto da ridire sulle critiche del giudice verso di lei e ha dichiarato:

"Infatti, quando me ne sono andata gli ho fatto un sorriso finto. Stavo nella mia bolla, non mi viene da sorridere sempre, sarei ipocrita a dire che non sono forte, mi sento forte, ma penso di essere anti-televisiva. Mi sento forte, mi sento bella, poi arrivo lì e dico 'tanto non mi capite'. Dentro di me ci sono il bianco e il nero. Anche questa puntata, vado a dormire e penso 'cavoli ma perché non mi capiscono?'. Vabbè e vaf******. Non capisco perché non mi dicono le cose in faccia. Io mi sento fortissima, mi metto seconda solo a Holden, sono presuntuosa? No, conosco il mio valore"

Lil Jolie si è sempre mostrata come una concorrente forte, ma non ha mai nascosto le sue fragilità, che sono emerse con il tempo, durante il passare dei mesi in casetta. Ed è soprattutto con il Serale che le sue paure sono emerse con prepotenza: Lil Jolie, infatti, ha iniziato a soffrire di attacchi di panico e anche nella terza puntata della Serale è stato necessario l'intervento di Maria De Filippi per calmarla. La conduttrice ha notato come spesso Lil si assenti prima delle esibizioni e guardando il suo sguardo perso nel vuoto ha cercato di farla rientrare in sé. Pur non essendo un animale da palcoscenico come Mida, che riesce a giocare con le coreografie, Lil Jolie è una grande professionista e un'ottima artista, forse, non ancora del tutto pronta a stare al centro dell'attenzione delle telecamere, ma non meno valida di altri suoi compagni.

