Amici 23, Mida conquista tutti con un brano di Aiello: ecco come ha reagito il cantante!

Nell'ultima puntata di Amici 23, Mida si è esibito con un brano di Aiello e si è riconfermato uno dei cantanti più apprezzati di questa edizione.

In questa ventitreesima edizione di Amici 23, tra i cantanti c'è Mida, artista molto apprezzato soprattutto dai più giovani e che con la sua grinta sul palco è stato in grado di conquistare pubblico e giudici. La sua prima hit, Rossofuoco, è diventata un tormentone, ha superato i 31milioni di streaming su Spotify ed è diventata disco di platino a gennaio 2024. Nella terza puntata del Serale di Amici di Maria De Filippi, inoltre, tra le varie esibizioni che ha portato sul palco, una ha ricevuto il plauso di un giovane artista della scena musicale indie italiana.

Amici 23, Mida canta Vienimi a ballare di Aiello e conquista tutti: anche l'autore, a giudicare dalla reazione!

Mentre il Serale entra nella sua fase più calda e gli allievi che hanno abbandonato il programma sono già 5: quattro ballerini e un cantante, Mida nella terza puntata di sabato 6 aprile ha conquistato pubblico e giudici con la sua energia, esibendosi in una sua versione di Vienimi a ballare, canzone di successo di Aiello, cantante calabrese molto noto nella scena della musica indie italiana. Aiello ha dimostrato di saper apprezzare l'esibizione di Mida e sui social ha pubblicato un frame della performance dell'allievo di Lorella Cuccarini con l'emoji di un applauso, a simboleggiare il grande apprezzamento per l'allievo del programma.

Nella scuola di Amici, Mida è uno dei cantanti più quotati per la vittoria, insieme a Holden e Petit. Il cantante è un animale da palcoscenico, capace di giocare con il corpo di ballo e di tenere gli occhi del pubblico incollati su di lui, con sicurezza e grande carisma. L'artista è noto anche per l'uso creativo dell'autotune e proprio quest'ultimo punto che, sia durante il daytime, sia in puntata, si è scatenata un'accesa lite tra Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli.

La speaker, infatti, aveva lanciato per la seconda volta un guanto di sfida al cantante, invitandolo a esibirsi contro la potenza vocale di Martina sulle note di La donna cannone di Francesco De Gregori. Nella lettera, Pettinelli non ha esitato a definire una lagna il cantante, infastidendo sia Mida sia la sua insegnante. E, dopo un tentativo fallimentare di provare il pezzo, in puntata ci ha pensato la giuria a decretare nullo il guanto, non prima però che volassero stracci tra Pettinelli e Malgioglio.

Che Mida arrivi o meno in Finale o che possa vincere questo Amici23 non è ancora dato saperlo, ma è certo che il pubblico lo ama e ha già imparato a memoria i suoi brani, cantando per intero Rossofuoco e infiammando insieme a lui l'atmosfera della puntata. Forse, Mida non vincerà il talent, ma ha già il pubblico dalla sua e questa è già una vittoria (per nulla scontata).

