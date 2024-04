Amici 23, Lil Jolie a rischio eliminazione: "Una delle due esce per forza e quella sarò proprio io" (VIDEO)

Gossip TV

La nuova puntata del Serale di Amici 23 si avvicina e cresce la paura in Lil Jolie e Sarah.

L'ultima puntata del Serale di Amici 2023 si è conclusa con una sospensione di giudizio per Sarah Toscano e Lil Jolie. Se l'allieva di Lorella Cuccarini pare essere un po' più in ansia, la cantante della squadra capitanata da Anna Pettinelli e Raimondo Todaro ha rivelato di voler viversela tranquillamente.

La settimana di Lil Jolie e Sarah

Nella nuova puntata del Serale di Amici, che andrà in onda sabato 20 aprile 2024, scopriremo finalmente chi, tra Sarah Toscano e Lil Jolie, sarà l'allieva costretta a lasciare definitivamente la scuola. Per chi non lo sapesse, il giurato Michele Bravi ha proposto alle due cantanti di preparare un pezzo a testa e dare il suo giudizio finale nel corso della quinta serata. Il brano assegnato a Lil Jolie è "Cercami" di Renato Zero, mentre Sarah dovrà preparare "Per un'ora d'amore" dei Matia Bazar. Nel daytime di oggi di Amici 23, la cantante Lil Jolie ha spiegato alla vocal coach come sta vivendo la settimana:

Una delle due esce per forza e sarò proprio io. Mi sto vivendo questa settimana con la cosa che già lo so, voglio continuare ad apprendere. Io voglio dare il meglio di me, però, già lo so...Sono andata sempre al ballottaggio e non capisco perchè [...] Abbiamo un tipo di approccio al palco differente. Io cerco di puntare sull'intensità emotiva che sulla performance in generale. Questa è la carta che devo giocarmi. Sarah è molto brava, tiene il palco in maniera diversa. Dipende dai gusti..Io però non so cosa va a vedere il giudice...

Leggi anche Anna Pettinelli torna all'attacco contro Mida ad Amici

Al contrario di Lil Jolie, Sarah sembra essere un po' più preoccupata e in ansia per la sfida che l'aspetta. La giovane allieva della Cuccarini ha commentato anche la scelta di Michele Bravi:

Oggi sono più tranquilla e spero di vivermela così. Non voglio andare in ansia, anche se ho il 50% di possibilità di andarmene a casa. Inoltre c'è anche la puntata e quindi ne uscirà un altro. Non è detto che non possiamo essere io o Lil. Potrebbe succedere di tutto... se ci penso mi viene il magone. Me la voglio vivere senza stress, sapendo però che il brano deve essere il top del top. Ci ha assegnato i brani a seconda di quello che a lui piace di noi. A Lil ha dato un brano più intenso, a me uno in cui posso far uscire la mia parte più accattivante e quella più leggera.

Scopri le ultime news su Amici.