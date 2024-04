Amici 23, Anna Pettinelli torna all'attacco contro Mida: "Incontrastato principe delle barre e dei grandi rifiuti" (VIDEO)

Gossip TV

Anna Pettinelli lancia un nuovo guanto di sfida a Mida in vista della quinta puntata del Serale di Amici 23.

Cresce l'attesa per la quinta puntata del Serale di Amici 23, che andrà in onda il prossimo sabato 20 aprile su Canale 5. Per l'occasione, Anna Pettinelli è tornata all'attacco contro Mida decidendo di lanciargli un nuovo guanto di sfida che lo vedrà scontrarsi con l'allieva Martina Giovannini.

Mida contro Martina: ad Amici arriva un nuovo guanto di sfida

Nel daytime di oggi di Amici 23 l'allievo Mida ha ricevuto una nuova busta rossa da parte di Anna Pettinelli. In vista della quinta puntata del Serale, che andrà in onda sabato 20 aprile 2024 in prima serata su Canale 5, la coach ha lanciato un nuovo guanto di sfida al cantante della squadra capitanata da Emanuel Lo e Lorella Cuccarini:

Caro Mida, incontrastato principe delle barre e dei grandi rifiuti. Ho provato più volte a smuoverti dalla tua sicurezza e dal tuo comodo trono ma tu, con sdegno, non ti sei abbassato a cantare nudo e crudo per noi comuni mortali [...] Però io sono testarda e non me ne faccio una ragione, quindi ho deciso di venirti incontro in tutti i modi per farti accettare un guanto ma anche per mettere in luce Martina [...] Sceglierò un pezzo in lingua spagnola per dimostrare che tu canti solo quello che ti pare e anche in maniera discutibile.

La canzone scelta dalla Pettinelli, Besame Mucho, ha spiazzato sia Martina che Mida che ha ammesso: "Io penso che Anna sia molto furba". Dopo essersi confrontato con la sua compagna di scuola, il cantante ha deciso di incontrare la sua coach Lorella Cuccarini per valutare insieme il guanto di sfida ricevuto:

Stavo pensando di farlo, anche se è sempre un pò una presa in giro...io non penso di meritarmelo, per come parla lei sembra che io non abbia valore. Due pagine per dirmi di cantare una canzone in spagnolo. Sembra che ha fatto una cosa incredibile. Questa d'altronde è una canzone che faccio tutti giorni no?!

Scopri le ultime news su Amici.