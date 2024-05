Amici 23, le anticipazioni della settima puntata del Serale: gli ospiti e l'eliminato della serata

Gossip TV

Tutte le anticipazioni e gli ospiti della settima puntata del Serale di Amici 23.

Ieri, giovedì 2 maggio 2024, è stata registrata la settima puntata del Serale di Amici, il talent show di Maria De Filippi giunto alla sua 23esima edizione. Tra gli ospiti della registrazione la cantante Emma Marrone, che presenterà il suo ultimo singolo Femme Fatale, e il comico Enrico Brignano.

Le anticipazioni della settima puntata del Serale

Dopo l'uscita di Sofia, i ragazzi ancora in gara ad Amici 23 sono: Holden, Petit, Mida, Sarah, Martina, Dustin e Marisol. Stando alle anticipazioni riportate da Superguidatv, anche questa settimana ci sarà solo un'eliminazione. La settima puntata del Serale si apre con la sfida tra la squadra capitanata da Raimondo Todaro e Anna Pettinelli e il team CuccaLo.

Prima manche: Martina vs Mida, che vince. Guanto di sfida, Martina vs Sarah sull’estensione sulle note di This is me. Vince l'allieva del team Petti-Mondo. Scoppia una lite tra la Pettinelli e la Cuccarini. Martina vs Sarah, che vince. Il primo eliminato provvisorio della serata è Martina. Spazio al guanto di sfida tra i professori della scuola. I CuccaLo omaggiano gli Abba, i Petti-Mondo omaggiano il Sole. Gli Zerbi-Cele omaggiano Adriano Celentano. Vincono Anna Pettinelli e Todaro!

Seconda manche: i CuccaLo sfidano gli Rudy Zerbi e Alessandra Celentano con il guanto di sfida creatività: Holden vs Mida. Vince a tavolino Mida perché Holden non è riuscito a preparare il brano perché doveva fare l’Ep. Guanto eccellenza voluto dalla Cuccarini. Mida vs Dustin. I giudici non riescono a stabilire chi sia il migliore, prova annullata. Sarah vs Petit, che vince. Sarah e Mida vs Marisol. Perdono gli Zerbi-Cele. Al ballottaggio per eliminazione finisce Dustin.

Terza manche: ancora CuccaLo vs ZerbiCele. Mida vs Marisol, che vince. Holden vs Sarah, vince la giovane cantante. Petit vs Sarah. Punto ai Zerbi-Cele. Mida finisce al ballottaggio. Dustin viene salvato per primo. Martina e Mida finiscono al ballottaggio finale. Per scoprire il nome dell'eliminato non ci resta che attendere la messa in onda della nuova puntata.

