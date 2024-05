Amici 23, Intervista esclusiva a Lucia Ferrari: "Il Serale è stato una sfida con me stessa, Ayle? Ci siamo aiutati tanto"

Gossip TV

La ballerina Lucia Ferrari ricorda la sua esperienza nella scuola di Amici 23 ai microfoni di Comingsoon.it.

Abbiamo intervistato in esclusiva Lucia Ferrari, la ballerina della squadra capitanata da Emanuel Lo e Lorella Cuccarini. Grintosa, talentuosa e determinata, Lucia entra in corsa nel talent show di Maria De Filippi, grazie a una sfida che ha coinvolto la titolare Chiara Porchianello, riuscendo a stregare tutti con il suo talento. Sfortunatamente viene eliminata durante la terza puntata del Serale di Amici 23.

A poche settimane dalle finale, ecco cosa Lucia Ferrari ha raccontato a noi di Comingsoon.it: dall'ingresso nella scuola di Amici, un'esperienza unica che gli ha permesso di vivere delle emozioni indimenticabili, al rapporto speciale nato con il cantante Ayle, fino ai suoi sogni nel cassetto.

Con il tuo talento hai conquistato la stima e l'affetto dei tuoi compagni, dei professori e anche di Maria De Filippi. Come descriveresti il tuo percorso?

Soddisfacente perché ho lavorato tanto ogni giorno. È stata un'esperienza più unica che rara, ricca di alti e bassi, che mi ha insegnato e cambiato tanto. Sono soddisfatta, anche se avrei voluto fare molto di più. Ripensando al mio percorso non ho rimpianti perchè tutte le scelte che ho fatto sono state fatte per il mio bene e per insegnarmi qualcosa. Io sono molto competitiva con me stessa quindi il Serale è stato un test, una sfida con me stessa. Purtroppo non sono riuscita a raggiungere alcuni obiettivi che mi ero prefissata. Continuerò a ballare e dimostrare quanto valgo fuori.

Il ricordo più bello e il momento più difficile vissuto nella scuola?

I ricordi più belli sono due: uno legato all'esibizione con Angelina Mango, è stato un onore per me e mi sono divertita tantissimo, e paradossalmente un altro legato alla puntata in cui sono arrivata ultima in classifica. In quell'occasione Maria mi ha dato la possibilità di ballare una seconda volta e mi sono lasciata andare completamente. Il momento più difficile, invece, è stato prima di prendere la maglia per il Serale. Ero completamente bloccata, non riuscivo a trovare la motivazione giusta per andare avanti. Anche l'umore non era dei migliori, non riuscivo a vivermi bene le giornate nella scuola. Ho vissuto un momento di down che, fortunamente, è durato poco.

A proposito di Angelina, hai avuto la possibilità di esibirti con lei sulle note de La Noia...

Angelina è fantastica, una bellissima persona. Avendo vissuto in America fino al 2021, ho iniziato a seguire Amici l'anno scorso proprio quando c'erano sia Angelina che Isobel. Ballare ed esibirmi con entrambe è stato quindi surreale, bellissimo. Angelina è stata davvero carina e gentile con me.

In molti si sono appassionati al tuo rapporto speciale con Ayle. La sua vicinanza, durante il tuo percorso nella scuola, ti ha aiutato?

Ayle è stato una boccata d'aria fresca per me. Mi trasmetteva sempre molta leggerezza con le sue battute, mi aiutava a staccare la spina nelle giornate più stressanti. È stato un grande punto di riferimento nella scuola. Ci siamo aiutati a vicenda perché ci capivamo. Noi siamo molto diversi, ma sotto tanti aspetti siamo simili. Avere qualcuno che crede in te è sempre bello. È una persona a cui tengo davvero tanto.

Nella scuola hai legato molto con i tuoi compagni, ma anche con la professionista Giulia Stabile...

Giulia è una persona davvero speciale, un'amica che auguro a tutti di trovare. La stimo tantissimo. Non mi aspettavo assolutamente di legare così tanto con lei. Da fuori la vedevo come la professionista di Amici e invece è una ragazza semplice come me, con le sue insicurezze e fragilità. Lei c'è stata anche nei momenti più difficili, mi ha aiutato sia artisticamente che umanamente. Ha sempre messo il nostro bene davanti a tutto. Anche perché avendo partecipato ad Amici come allieva, capiva benissimo i nostri stati d'animo. Stare in sala con lei è stato davvero stimolante.

Emanuel Lo ti ha sostenuto fin dal primo giorno e speso parole di grande stima nei tuoi confronti. Cosa ha significato per te?

Non poteva capitarmi professore migliore di lui. È sempre stato presente, non mi sono mai sentita sola. Mi ha sempre spinto a dare il massimo, mi ha supportata e stimata dal mio primo giorno nella scuola.

Marisol e Dustin sono i due ballerini che si contenderanno il titolo della categoria ballo? Cosa pensi di loro?

Sono due bellissime persone e due ballerini fantastici che stimo tantissimo. Sono fortissimi. Marisol è una grande lavoratrice, mi rivedo tanto in lei. Siamo molto simili. Anche lei è molto dura con se stessa, è determinata e si spinge sempre oltre i suoi limiti. A livello umano mi trovavo benissimo con lei, mi faceva stare bene. Dustin l'ho conosciuto ai casting, eravamo gli unici stranieri e quindi ci siamo trovati subito (ride ndr). Anche lui è una persona buona, umile, simpatica. Un ballerino straordinario. Vorrei che vincessero entrambi.

Chi vincerà Amici?

Non lo so, ogni giorno cambio idea. Tutti quelli che sono rimasti al Serale sono forti e se lo meritano. Ognuno di loro potrebbe vincere. Io tifo per tutti, però in particolar modo per Dustin e Marisol. Se devo scegliere un vincitore, vorrei fosse Mari o Dustin.

Ti piacerebbe tornare ad Amici come professionista?

Assolutamente si, tornare e lavorare con tutti i coreografi e professionisti sarebbe un sogno. Amici ormai per me è casa, un posto che non dimenticherò mai.

Sogni nel cassetto?

Vorrei girare il mondo ballando. La danza è la mia vita, mi fa sentire bene, libera. Mi piacerebbe ballare per grandi artisti nazionali e internazionali come Taylor Swift, Beyonce...Sarebbe incredibile, sogno in grande.

