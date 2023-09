Amici 23: le anticipazioni della seconda puntata, in onda domenica 1°ottobre 2023

Gossip TV

Domenica 1° ottobre, su Canale5 andrà in onda la seconda puntata di Amici di Maria De Filippi, il talent show più seguito della rete Mediaset e giunto alla sua ventitreesima edizione. Scopriamo insieme cosa succederà!

Amici 23, tutte le Anticipazioni della seconda puntata del talent!

Come riportano la pagina twitter Amicii News e Superguidatv, nella seconda puntata di Amici 23, ci sarà il ritorno di Angelina Mango, che presenterà il suo nuovo singolo Che t’o dico a fà. A giudicare le esibizioni è stato Irama, uno dei super ospiti della puntata, insieme a Garrison Rochelle e Irma Di Paola per il ballo. I primi a esibirsi sono stati i cantanti, che hanno ricevuto le seguenti votazioni:

Lil Jolie e Matthew a pari-merito, voto 9. Mat ha cantato Take a walk on the Wild side e Irama gli ha detto che è un ottimo musicista e lui, insieme a Lil Jolie, sono stati quelli che lo hanno convinto di più. Lil ha cantato Physical di Dua Lipa e Irama le ha detto che è magnetica. Holden: voto 9- e canta Take me Home. Mew: voto 8,5 e canta Nothing compares to you . Mida: voto 8+ e canta Baby Goddamn di Tananai. Holy Francisco: voto 7,5 e canta Ci vuole un fisico bestiale. Irama apprezza la sua attitudine punk. Petit: canta Baby di Sfera Ebbasta aggiungendo delle barre. Space: canta Macumba di Noemi e Carl Brave. Ezio: voto 7, canta You are my Universe dei Coldplay. Stella: voto 7 – – e canta Every breath you take. Sarah: canta Senorita. Irama le dice che è preparata, ma deve far uscire la parte emotiva.

Durante la seconda puntata di Amici 23 vedremo anche le prime strategie dei professori: Anna Pettinelli decide di mandare in sfida Sarah o Mida contro Alice, una ragazza vista ai casting e che le ha fatto un'ottima impressione. Nasce anche la prima discussione tra Lorella Cuccarini e Pettinelli proprio per questo motivo, con la showgirl che dice alla speaker che sta usando due pesi e due misure: Lorella fa riferimento a Holy Francisco, già diventato il prediletto di Pettinelli, e a cui la prof ha detto che darà almeno 7/8 puntate per migliorare, mentre quelli che non le piacciono, come Mida o Sarah, vuole mandarli via subito. La gara inediti è stata giudicata da Zef e ha visto la vittoria di Lil, con soli tre cantanti che si sono esibiti. Come premio, l'inedito di Lil Jolie sarà prodotto.

La gara di ballo vede la seguente classifica: Chiara e Sofia. Per Sofia ha dimostrato il ballo Giulia. Isobel ha dimostrato invece la coreografia di Chiara sulle note di Barbie Girl. Irma ha detto a Chiara che le è piaciuta la sua sicurezza e il fatto che ci abbia messo una sensualità giusta, elegante e femminile. Era perfetta per Barbie. Simone: Garrison gli ha detto: “Sei brutto come me”. Sono scoppiati tutti a ridere. Simone ci rimane un po’ male, ma Garrison gli dice che è un complimento e che ha carisma e tutto passa in un batter d’occhio. Nel mezzo però Simone ha controbattuto a tale affermazione chiedendo: “Perché la Celentano è bella?” e Maria ha risposto di "Sì" e chiesto man forte a Emanuel Lo che però si è dissociato. Marisol: per lei ha dimostrato Giulia Pauselli sulle note di Tourner dans le vide. Kumo ha ballato su una canzone di Irama e Rkomi. La Celentano gli ha detto che ha un bel movimento. Elia ha ballato Dangerous di Michael Jackson. Gaia ha ballato Made in Italy di Rosa Chemical. Nicholas ha ballato Story of my life degli 1D. Garrison gli ha detto che tutta la coreografia gli sembrava una preparazione a un tuffo. Unico assente: Dustin a causa di un gonfiore alla caviglia.

Per il ballo, Gaia ha eseguito il compito della Celentano, per il quale Maria De Filippi l'aveva consolata e incoraggiata: si porta a casa una sudata sufficienza. Francesca Tocca dimostra la coreografia. Per Gaia è un vero successo: la Celentano le dice che ha preso il compito con l’atteggiamento giusto e ha affrontato la sfida nel migliore dei modi. Al contrario, Nicholas ha preso un due per il compito della Maestra. Gara di improvvisazione: giudica Simone Nolasco, a ballare sono state Marisol. Gaia ed Elia. La vittoria va a Marisol, che potrà ballare a un evento.

Non sono mancate le tensioni e i malumori, come la frecciatina di Rudy Zerbi a Anna Pettinelli: il prof, visto che la speaker ha stracciato entrambi i compiti per Holy Francisco, le ha fatto recapitare un pacco con tutti gli album di Tiziano Ferro con questo messaggio:

"Ascoltali, ci sarà una canzone che può cantare Francisco"

