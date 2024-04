Amici 23, le anticipazioni della quinta puntata del Serale: ecco chi è stato eliminato e chi è finito al ballottaggio finale

Gossip TV

Tutte le anticipazioni e gli ospiti della nuova registrazione del Serale di Amici 23.

Ieri, giovedì 18 aprile, è stata registrata la quinta puntata del Serale di Amici, il talent show di Canale 5 giunto alla sua 23esima edizione. Ospiti d'eccezione il cantautore Enrico Nigiotti, che ha ricevuto il disco d’oro per Cenerentola, e la comica Barbara Foria, che ha parlato dell’amicizia nel suo monologo.

Le anticipazioni della quinta puntata del Serale

La nuova registrazione del Serale di Amici parte con il ballottaggio in sospeso tra Lil Jolie e Sarah Toscano. Entrambe cantano i pezzi che sono stati assegnati loro dal giudice Michele Bravi. Stando alle anticipazioni riportate da Superguidatv, ad avere la meglio è l'allieva di Lorella Cuccarini. La cantante Lil Jolie è la prima eliminata della serata. Prima manche: Rudy Zerbi e Alessandra Cele sfidano i CuccaLo, che perdono. A rischio eliminazione Mida, che canta El Farsante di Ozuna.

Seconda manche: Zerbi-Cele sfidano la squadra di Anna Pettinelli e Raimondo Todaro. Holden vince contro Martina. Aurora, che balla per Gaia, si esibisce per la prima volta e vince contro Holden. Petit sfida Aurora e vince. La ballerina di latino finisce al ballottaggio finale. Spazio poi al guanto di sfida tra i professori della scuola. Il tema della sfida? Il primo appuntamento. Vincono Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo.

Terza e ultima manche: gli Zerbi-Cele tornano all'attacco contro i CuccaLo e vincono. Dustin vince contro Sarah, Petit sfida Sofia, che vince. Marisol vs Sofia. A trionfare è la ballerina della maestra Celentano. Sarah finisce al ballottaggio finale con Mida e Aurora. Le anticipazioni rivelano che, mentre le ragazze si esibivano per salvarsi dall’eliminazione, Gaia si è messa a piangere. Il primo a salvarsi è il cantante di Rosso Fuoco. Per scoprire chi sarà l'allieva costretta a lasciare il Serale non ci resta che aspettare la nuova puntata, che andrà in onda domani sabato 20 aprile in prima serata su Canale 5.

