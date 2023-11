Amici 23, le anticipazioni della puntata di domenica 3 dicembre: nuove eliminazioni e sfide in studio

Gossip TV

Rose Villan e Giovannino tra gli ospiti della nuova puntata di Amici.

La nuova registrazione della 23esima edizione di Amici è terminata da poco e ha visto una l'eliminazione di un cantante della scuola. Super ospiti in studio Rose Villan e Giovannino, Beppe Vessicchio, Nek e Irma Di Paola.

Le anticipazioni della nuova puntata di Amici 23

Oggi, giovedì 30 novembre, è stata registrata una nuova puntata di Amici 23. Brutte notizie per Holy Francisco che, stando alle anticipazioni riportate dalla pagina Gossip tv, è stato costretto a lasciare definitivamente il talent show di Maria De Filippi. Nicholas Borgogni ha vinto la sfida contro Michele e Holden ha ripreso la sua maglia.

Mida, che ha ricevuto un compito da parte di Anna Pettinelli, Petit, Lil Jolie, Sarah e Ayle hanno presentato i loro nuovi inediti. La gara versatilità è stata giudicata da Irma di Paola, che ha premiato Sofia. Gara di canto giudicata da Beppe Vessicchio e Nek. Primo posto per Mew. Penultimo posto invece per Ayle, che affronterà la sfida la settimana prossima.

Spazio infine ai compiti. Dustin ha affrontato un compito assegnato da Emanuel Lo, ma non lo ha superato. La maestra Alessandra Celentano, delusa, ha deciso di sospendergli la maglia. Marisol, invece, ha affrontato un compito di hip hop assegnato da Raimondo Todaro, in comparata con Giulia Stabile. L'appuntamento è per domenica 3 dicembre alle 14.10 su Canale 5.

