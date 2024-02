Amici 23, le anticipazioni della puntata di domenica 25 febbraio: una nuova eliminazione, tre allievi volano al Serale

Gossip TV

Tutte le anticipazioni della nuova registrazione di Amici 23!

Ieri, giovedì 22 febbraio 2024 è stata registrata una nuova puntata di Amici, il talent show di Maria De Filippi giunto alla sua 23esima edizione. Ospiti in studio Alessandra Amoroso, Fiorella Mannoia e Rebecca Antonacci, protagonista del film Finalmente l’alba.

Le anticipazioni e gli ospiti della nuova puntata di Amici 23

La nuova registrazione di Amici 23 è stata ricca di emozioni. Stando alle anticipazioni riportate da Superguidatv, altri tre allievi hanno conquistato la maglia per il Serale. Stiamo parlando della ballerina Lucia e dei cantanti Mida e Petit. Nessun lieto fine, invece, per Malìa che è stato costretto a lasciare la scuola. A rincuorarlo Maria De Filippi, che gli ha detto che Madame gli manda sempre i messaggi perché gli piace e che per lei sicuramente farà strada.

Gara di canto giudicata da Fiorella Mannoia, Fabrizio Moro e Drillionare. Primo posto per Petit, che ha ricevuto la maglia d'oro, seguito da Mida, Lil Jolie, Ayle che ha conquistato un bel 10 da parte del cantautore romano, Sarah, Nahaze, Kia e Malìa. Vendendolo ancora una volta ultimo in classifica, Rudy Zerbi ha deciso di eliminarlo. A valutare la gara di ballo è arrivato Jacopo Tissi, che ha premiato Sofia. Secondo posto per Kumo seguito da Nicholas e Giovanni.

Leggi anche L'ultimatum di Anna Pettinelli ad Ayle

Spazio poi ai compiti dei professori. Mida è finito ancora una volta nel mirino di Anna Pettinelli e questa volta non è riuscito a trattenere le lacrime. Stanca della situazione Lorella Cuccarini ha deciso di dargli la maglia del Serale. Sofia ha vinto la prova Marlù, mentre Giovanni e Nicholas la prova Oreo.

Scopri le ultime news su Amici.