Amici 23, Ayle riceve un ultimatum da Anna Pettinelli: "Spero che tu abbia capito, perché altrimenti..." [VIDEO]

Durante il daytime di Amici 23 di oggi, 22 febbraio, Ayle ha ricevuto un ultimatum dalla sua insegnante Anna Pettinelli, dopo che la prof lo ha riammesso nella scuola di Maria De Filippi, nonostante il parere contrario degli altri insegnanti del talent di Canale5.

Amici 23, Ayle riceve un ultimatum da Anna Pettinelli [VIDEO]

Il cantante aveva, infatti, chiesto di poter lasciare la scuola, per poi cambiare idea e chiamare la redazione per essere riammesso nel programma. Maria De Filippi aveva chiesto l'opinione sia dei degli allievi sia dei professori e quasi all'unanimità tutti si erano pronunciati a sfavore di una riammissione del cantante. I professori avevano posto l'accento sulla mancanza di disciplina di Ayle e sul fatto che, in vista del Serale, i posti della seconda fase del programma erano pochi e sarebbero dovuti andare a chi davvero aveva dimostrato di tenerci al percordo ad Amici.

Anche i ragazzi si erano pronunciati a sfavore di Ayle, a eccezione di Malìa e Lucia, perché avevano ritenuto irrispettoso il comportamento del loro ex compagno. Quando Ayle era rientrato in casetta, aveva infatti trovato un'accoglienza gelida. Oggi, 22 febbraio, a distanza di una settimana dal suo rientro, al cantante è stata riconsegnata la maglia da parte di Anna Pettinelli con un ultimatum. La professoressa, infatti, ha ricordato all'allievo la sua seconda chance:

"Come ben sai ho un report giornaliero delle tue attività, so che hai presentato una giustificazione per aver saltato alcune lezioni e sei andato dal fisioterapirsta per il tuo stato di salute. Ma ora non c'è più tempo per stare male e anche con un infortunio devi impegnarti e recuperare la tua credibilità. Mi aspetto questo e alla prima stupidaggine sarai fuori dalla scuola, senza deroghe. Spero che sarai grato della seconda possibilità che ti ho dato, contro il parere di tutti"

Il cantante ha ringraziato la sua insegnante, ma i ragazzi gli hanno rinfacciato che ha ripreso i vecchi comportamenti sbagliati di prima. Infastidito, il ragazzo ha sbottato: "Non ho bisogno che mi facciate lezioni di vita". Mentre era fuori, Nicholas e altri ragazzi si sono lamentati del suo atteggiamento e anche del fatto che, perdendo ore di sonno prezioso, per andare a dormire quando preferiva, metteva a rischio anche la sua concentrazione.

