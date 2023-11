Amici 23, le anticipazioni della puntata di domenica 16 novembre: la sfida di Matthew e il ritorno di Wax

Gossip TV

Le anticipazioni e gli ospiti della nuova registrazione di Amici 23.

Ieri, giovedì 16 novembre 2023, è stata registrata una nuova puntata di Amici, il popolare talent show di Maria De Filippi giunto alla sua 23esima edizione. Ospiti in studio il cantautore Michele Bravi e l'ex discusso allievo Wax, che presenteranno rispettivamente i loro nuovi singoli.

Le anticipazioni di Amici 23

La nuova puntata di Amici, registrata ieri, è stata ricca di emozioni. Stando alle anticipazioni, Maria De Filippi invita in studio Michele Bravi per presentare il suo nuovo singolo intitolato Odio, e Wax. Giudice della gara di canto Achille Lauro, che premia Ayle. Secondo posto per Holden seguito da Lil Jolie. Per i primi tre arrivati della gara di canto c’e la possibilità di fare un torneo inediti con in palio la possibilità di vedere il video del proprio brano. Ad avere la meglio è l'allievo di Rudy Zerbi.

Spazio poi alla gara di ballo giudicata da Garrison Rochelle e Nancy Berti. Come rivelano le anticipazioni, prima viene fatto un torneo di ballo con tema "la gioia all’improvviso". A trionfare è Nicholas, che vince un punto in più per i suoi compagni di squadra. Classifica generale ballo: primo posto per Gaia, seguita da Dustin e Kumo, Giovanni, Sofia, Nicholas, Chiara, Marisol Castellanos ed Elia.

Arriva il momento più atteso: la sfida di Matthew. Il cantante si esibisce sulle note di Way down we go e Fammi, il suo inedito. Lo sfidante canta Diavolo in me e un inedito. Carlo di Francesco premia l'allievo di Zerbi. Maglia ancora sospesa per il ballerino Simone. Brutte notizie per Elia che finisce in sfida. Giovanni esegue il compito della maestra Alessandra Celentano, mentre Holy Francisco quello assegnatogli da Lorella Cuccarini.

