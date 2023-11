Amici 23, Elia Fiore a rischio: Emanuel Lo mette alle strette il suo ballerino

Gossip TV

Emanuel Lo incontra Elia ad Amici: "Mi preoccupa il tuo carattere, la sensazione di un malessere".

Il destino di Elia Fiore nella scuola di Amici 23 sembra essere davvero in bilico. Il giovane ballerino e allievo di Emanuel Lo, infatti, non sta avendo dei buoni riscontri da parte dei vari giudici e nemmeno dal suo coach, che non gli ha nascosto tutte le sue perplessità e la possibilità di sostituirlo.

I dubbi di Emanuel Lo

Nel daytime di ieri di Amici 23 è andato in onda un duro confronto tra Emanuel Lo ed Elia Fiore. Dopo aver ricevuto un nuovo compito da parte della maestra Alessandra Celentano, il ballerino è stato convocato dal suo insegnante di ballo che, senza mezzi termini, gli ha rivelato tutti i suoi dubbi e le sue preoccupazioni:

Due settimane fa ci siamo parlati e ci siamo detti delle cose. Ti ho anche detto che ho pensato di far finire il tuo percorso perché io ti vedo e dico "ok, c'è" e poi mi guardo intorno e mi sento solo...tu ti senti solo e ci sentiamo soli, ma noi non stiamo facendo una cosa da soli. La cosa che mi preoccupa di più è il tuo carattere, il tuo stato interiore che in due mesi non è cambiato...la sensazione di un malessere, di non piacerti.

Elia riuscirà a far cambiare idea al suo insegnante? L'allievo di Emanuel Lo si è dichiarato motivato, anche in replica alla comunicazione del nuovo compito assegnatogli dalla maestra Celentano:

Non mi sono rassegnato, ma se per te non basta...i risultati parlano abbastanza chiaro. Il nuovo compito della maestra? Ha detto che é facile… a me fa piacere avere questo compito e vado in sala con un obiettivo e faccio vedere che nonostante le difficoltà io continuo a lavorare.

