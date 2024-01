Amici 23, Giovanni in crisi dopo l'esito di una gara di ballo: "Non posso farcela" [VIDEO]

Gossip TV

Nel daytime di Amici 23, Giovanni ha perso una gara di ballo e dovrà andare in sfida. Ecco cosa è successo!

Il daytime di Amici 23 di oggi, mercoledì 10 gennaio, ha visto su Canale5 i ballerini soggetti a un compito importante: ogni squadra avrebbe dovuto selezionare un candidato che sarebbe stato giudicato dai professori della scuola e da Marcello Sacchetta. Chiunque non avesse superato la gara, avrebbe poi dovuto sostenere una sfida.

Amici 23, Giovanni in lacrime per la sfida: "Non posso farcela"

Le squadre dei tre prof si sono riunite nella sala relax per ascoltare la comunicazione e decidere il da farsi: con fare alquanto arrogante, come ha poi sottolineato Lucia alla fine dell'esito della gara, Kumo ha deciso di esibirsi e, nel caso avesse perso, di andare in sfida, ignorando totalmente Sofia e Lucia. La squadra di Alessandra Celentano ha invece deciso di schierare Dustin, ma i problemi maggiori li ha avuti la squadra di Todaro: dei tre ballerini, infatti, la candidata che avrebbe potuto sostenere la sfida era Gaia, ma Giovanni ha preteso di potersi esibire. Inizialmente il ballerino, tuttavia, non voleva prendersi la responsabilità della sfida, asserendo che sarebbe dovuta essere Gaia ad andare in sfida, provocando il fastidio della ballerina e di Nicholas.

Alla fine, sentendosi pressato, Giovanni ha accettato di esibirsi e sostenere la sfida nel caso l'esito fosse stato negativo: tuttavia, durante la preparazione della coreografia, il ballerino si è lasciato andare allo sconforto ed è scoppiato a piangere in sala prove, consolato da Kumo e anche dai compagni di squadra. L'esibizione ha dato come esito il seguente: Dustin è stato giudicato idoneo, mentre sia Kumo sia Giovanni andranno in sfida.

Il latinista, dopo la scoperta dell'esito della gara, non è riuscito a trattenere la disperazione e ha continuato a piangere, girando per la casetta, mormorando:

"Non ce la faccio, non la posso superare"

A nulla sono valsi i tentativi di Nicholas, Gaia e degli altri allievi del talent di Maria De Filippi di consolarlo: Giovanni ha continuato a singhiozzare, mentre Kumo commentava in maniera più pacata che era un rischio che avrebbero dovuto correre.

