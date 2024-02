Amici 23, le anticipazioni della puntata di domenica 11 febbraio: assegnata la seconda maglia del Serale

Gossip TV

Ecco cosa è successo nella nuova registrazione di Amici 23.

Ieri, mercoledì 7 febbraio 2024, è stata registrata una nuova puntata di Amici, il fortunato talent show di Maria De Filippi che andrà in onda domenica 11 febbraio. Ospite d'eccezione in studio Olly, il giovane cantante che ha partecipato a Sanremo 2023 nella sezione Giovani e Big.

Gaia vola al Serale, nuove sfide in studio ad Amici

La nuova registrazione di Amici 23 è stata ricca di emozioni e colpi di scena. Dopo Alessandra Celentano, che ha premiato Dustin, anche Raimondo Todaro ha voluto consegnare la sua prima maglia del Serale alla ballerina Gaia De Martino. Come rivelano le anticipazioni riportate da Superguidatv, però, la ballerina non era presente in studio per colpa del dolore al ginocchio.

Ospiti Beppe Vessicchio, Gaetano Curreri e J-Ax, che hanno valutato le esibizioni dei cantanti. Primo classificato Petit, che ha cantato Papaoutai di Stromae, seguito da Lil Jolie, Sarah, Martina, Malia, Kia, Holden, Nahaze, Ayle e Mida. Vedendolo triste, Maria De Filippi ha chiesto all'allievo di Lorella Cuccarini se fosse la prima volta dell’ultimo posto, ma lui gli ha detto che era la seconda dopo la prima che ha cantato senza auto-tune e ha specificato che ha avuto anche problemi di voce negli ultimi giorni. I primi 3 della classifica hanno fatto una gara inediti. A trionfare è stato nuovamente Petit, che si è aggiudicato il videoclip del suo brano.

Leggi anche Ex allievo di Amici critica la classifica della prima serata di Sanremo 24

Spazio poi alla gara di ballo giudicata da Daniel Ezralow. Primo posto per Marisol seguita da Sofia, Lucia, Nicholas, Kumo e Giovanni. Gara di improvvisazione sulle emozioni tra: Dustin, Nicholas e Lucia. A trionfare è stato l'allievo della maestra Celentano. Il Premio Marlù è stato vinto da Kumo mentre il Premio Oreo da Petit, che ha deciso di fare una cena romana con Marisol. Non sono mancate le discussioni in studio tra i professori della scuola per via dei vari compiti assegnati ai ragazzi.

Scopri le ultime news su Amici.