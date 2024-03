Amici 23, Laura Valente racconta ai ragazzi della morte di Pino Mango: "Mio marito se n'è andato in un attimo" [VIDEO]

Gossip TV

Nel daytime di oggi ad Amici 23, Laura Valente ha dato dei consigli ai ragazzi e ha raccontato loro della morte del marito, il cantautore Pino Mango.

Nel corso del daytime di Amici 23 di oggi, 15 marzo, Laura Valente, madre di Angelina Mango ed ex cantante dei Matia Bazar, ha tenuto una Masterclass con i cantanti del talent di Canale5 condotto da Maria De Filippi.

Amici 23, Laura Valente condivide con i ragazzi i difficili momenti dopo la morte di Pino Mango

La cantante e vocal coach è ritornata nel programma di Maria De Filippi per una lezione speciale con i cantanti che hanno avuto accesso al Serale: la seconda fase del programma inizierà sabato 23 marzo e Laura Valente ha deciso di incontrare gli allievi per dar loro qualche consiglio su come vivere al meglio l'esperienza del Serale.

Nel raccontare della sua vita come cantante e delle sue esperienze di vita, Laura Valente ha anche raccontato di alcuni difficili momenti vissuti dopo la morte del marito, il cantatutore Pino Mango. Scomparso l'8 dicembre del 2014, il cantante è stato omaggiato dalla figlia Angelina Mango al Festival di Sanremo2024 durante la serata cover. In quell'occasione, infatti, Angelina ha cantanto una sua cover de La Rondine, uno dei più celebri brani del padre e ha emozionato l'Ariston che si è sollevato in una meritata standing ovation.

In studio con gli allievi, Laura Valente ha spiegato che, quando ha iniziato il suo percorso come cantante, non aveva avuto la possibilità di frequentare una scuola come quella di Amici, perché all'epoca c'era un contesto completamente diverso:

"Avevo 19 anni quando ho firmato il mio primo contratto ed è iniziata una gavetta durata una decina d'anni e che non mi ha portato granché. Non c'erano scuole come queste, solo se volevi fare lirica, ma per il pop e il rock l'unica scuola era l'esperienza. Poi sono entrata nei Matia Bazar, un'esperienza meravigliosa durata 10 anni. Ho poi deciso di occuparmi della mia famiglia e con Pino Mango, mio marito, ho avuto i miei bambini. Io mi occupavo di loro e ho sospeso quasi tutte le mie attività artistiche. Poi nel 2014 mio marito se n'è andato, così, in un attimo e da lì...prima abbiamo cercato di ricominciare a vivere, non è stato facile rimettersi in piedi. Angelina aveva 13 anni, Filippo 19. Nel 2016 ho capito quanto era bello cercare di dare ai ragazzi come voi la mia esperienza e darvi una mano con la comunicazione per dare il meglio di sé sul palco"

