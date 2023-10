Amici 23, la rivelazione di Emanuel Lo sulla storia con Giorgia: "Un amore lungo 20 anni, ci siamo anche lasciati un periodo"

Gossip TV

Il professore di Amici 23 torna a parlare della sua storia d'amore con la cantante Giorgia.

Emanuel Lo è uno dei professori della 23esima edizione di Amici. Ospite dell'ultima puntata di Verissimo, il coreografo e ballerino ha raccontato come affronta questa sua nuova esperienza nel talent show di Maria De Filippi e parlato della sua lunga storia d'amore con la cantante Giorgia.

Emanuel Lo e l'amore per Giorgia

Emanuel Lo ha rilasciato una nuova intervista a Silvia Toffanin in cui ha fatto un bilancio della sua carriera e non solo. L'amato coach di Amici 23, che da ormai due anni ha preso il posto di Veronica Peparini, ha parlato della sua passione per la danza e rivelato di trovarsi molto bene nel talent show:

Mi trovo bene, qui è veramente Amici. Tante persone che conoscevo già dal passato, persone nuove, incontri. Maria meravigliosa, è un ambiente dove ti senti veramente a casa. Un lavoro che è una strada continua [...] La mia passione per la danza? Già a 4 anni io accendevo la tv e l’unica cosa che mi rapiva, non erano i cartoni, era Michael Jackson. A danza studiavo classico ma al di fuori io uscivo e dentro di me c’era un piccolo Michael Jackson.

Leggi anche Confronto in studio tra Nicholas Borgogni e Alessandra Celentano

Emanuel Lo ha continuato parlando del suo grande amore per Giorgia. I due stanno insieme da ben 20 anni ma, stando alle parole del professore di Amici 23, sono arrivati anche al punto di allontanarsi per poi, fortunatamente, ritrovarsi:

L’incontro è stato bello, perché è stato lavorativo… Io mi ricordo il suo primo Sanremo che io ho visto, che era nel ’94 e che cantava ‘E poi’, io di tutto quel Sanremo ascoltai solo quel brano perché poi c’erano dei suoni che lei faceva con la voce che riconoscevo, io comunque ascoltavo solo un certo tipo di musica e quando è arrivata lei ho detto ‘Wow, mamma mia come canta questa’… L’anno successivo aspettavo lei e quando l’ho vista cantare in ‘Come saprei’ io in qualche modo ho sentito un amore…A un certo punto l’ho vista in un Festivalbar… La incontrati dietro le quinte, ma non andai lì, non mi presentai, niente. Io andavo in giro sempre con una telecamerina… Mi fermo su di lei e io ho quest’immagine, questo video di lei che mangia e lì mi sono fatto tutto un sogno e da lì sono passati altri due anni prima che lavorassimo insieme...

Mi ritrovai per la prima volta da solo con lei in sala prove. Quel giorno io sentii un’alchimia che ho sentito poi che era restituita, c’era un filo che ci legava in qualche modo e io non lo faccio mai, non l’ho mai fatto…Questo lavoro andava oltre e io non potevo non dirglielo e lì io le ho chiesto se le potevo scattare una foto, era veramente bella…Subito dopo quella sala prove…Riuscii ad arrivare alla sua e-mail e le scrissi le mie sensazioni…Mi disse ‘Sei troppo giovane per me e quindi non potrebbe mai funzionare’…Per i primi due anni lei pensava io fossi del ’78 [...] Noi ci siamo anche lasciati un periodo…Non ci siamo fatti mancare niente…Abbiamo vissuto tutto quello che ci deve essere in una coppia.

Scopri le ultime news su Amici.