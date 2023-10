Amici 23, Nicholas Borgogni affronta Alessandra Celentano: "Una presa in giro, meno male che..." (VIDEO)

Gossip TV

Il ballerino Nicholas sbotta ad Amici dopo aver eseguito il compito assegnatogli dalla maestra Celentano.

La puntata di ieri di Amici 23 è stata ricca di colpi di scena. Tra i protagonisti anche il discusso ballerino Nicholas Borgogni che, dopo essere stato premiato dalla giudice Virna Toppi, ha deciso di affrontare la maestra Alessandra Celentano.

Scontro ad Amici tra Nicholas e la maestra Celentano

Nel corso dell'ultima puntata di Amici, andata in onda ieri domenica 8 ottobre 2023 su Canale 5, Nicholas Borgogni si è reso protagonista di un confronto in studio con Alessandra Celentano. Il ballerino e allievo di Raimondo Todaro ha eseguito il compito assegnatogli dalla maestra ma non ha perso occasione di lanciarle una dura frecciata:

Riguardo l’elenco dei difetti che mi ha detto ho chiesto al fisioterapista se il mio trapezio è davvero più sviluppato e mi ha detto no. […] Ho modificato la coreografia nella parte iniziale perché secondo me era un po’ una presa in giro [...] Menomale mi hanno visto prima altre ballerine che hanno studiato e che la pensano diversamente da te, per fortuna non siamo tutti uguali...

Dichiarazioni che hanno provocato la reazione immediata della maestra Celentano, che ha ribadito il suo pensiero sul ballerino:

Non ti ho fatto una lastra, qua si parla di danza: tu non hai un fisico da ballerino. Non metto in dubbio che tu possa migliorare, ma non hai un fisico da danzatore. Per me questa coreografia è da due, i fatti certificheranno le cose [...] Fai bene gli esercizi da palestra ma il resto non lo sai fare. Sembrava una roba amatoriale. Hai aggiunto due flessioni e quattro robe per terra? Mi dai ancora più ragione. E sinceramente li ho visti fare molto meglio pure da qualcuno che abbiamo già avuto qua. Menomale mi hanno visto prima altre ballerine che hanno studiato e che la pensano diversamente da te, per fortuna non siamo tutti uguali.

