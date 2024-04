Amici 23, la dolce dedica social di Anna Pettinelli a Lil Jolie: "Non smettere mai di essere te stessa" (VIDEO)

Gossip TV

La coach Anna Pettinelli scrive a Lil Jolie dopo l'eliminazione dal Serale di Amici 23.

Lil Jolie ha perso al ballottaggio finale contro Sarah Toscano ed è stata eliminata dal Serale di Amici 23. L'uscita di scena della giovane cantante è stata commentata sui social anche dalla professoressa della scuola Anna Pettinelli, che ha dedicato alla cantante parole di grande stima e affetto.

La dedica di Anna Pettinelli a Lil Jolie

Dopo 8 lunghi mesi, Lil Jolie ha concluso il suo percorso nella scuola di Amici 23. Nel corso della quinta puntata del Serale, andata in onda sabato 20 aprile 2024 su Canale 5, la cantante ha perso al ballottaggio finale contro la sua collega Sarah Toscano ed è stata costretta a lasciare definitivamente il talent show di Maria De Filippi. Un duro colpo per il team Petti-Mondo, che in una serata hanno perso ben due allieve.

A commentare l'eliminazione di Lil Jolie dal Serale di Amici 23 è arrivata la professoressa Anna Pettinelli. La speaker radiofonica è intervenuta sui social dedicando un dolce reel alla sua ormai ex allieva: "Sono solo 4 ma ti abbraccerei molto di più. Angela usa la tua bella "follia" per fare musica e non smettere mai di essere te stessa. Ci vedremo in giro, lo so. Ad maiora. A presto ragazza talentuosa".

Con l'uscita di scena di Gaia De Martino e Lil Jolie, i ragazzi ancora in corsa per la vittoria finale sono: Holden, Petit, Martina, Mida e Sarah per la categoria canto; Dustin, Marisol e Sofia per la categoria ballo. L'appuntamento con il Serale è per il prossimo sabato 27 aprile 2024 in prima serata su Canale 5.

