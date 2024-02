Amici 23, l'Ayle-gate divide la scuola: il cantante rientrerà o meno nel talent? [VIDEO]

Gossip TV

Nel daytime di Amici 23 di oggi, 13 febbraio, Maria De Filippi riunisce allievi e professori perché Ayle, dopo aver lasciato la scuola ha chiesto di rientrare. Cosa succederà?

Il daytime di Amici 23 di oggi, 13 febbraio, su Canale5 è stato interamente dedicato all'Ayle-gate: l'allievo di Anna Pettinelli con la sua richiesta di rientrare nella scuola, dopo l'insistenza a voler uscire perché non sentiva più che quello fosse il suo ambiente ha spaccato la scuola a metà, tra insegnanti e allievi che hanno opinioni contrastanti.

Amici 23, Ayle-gate: la scuola è spaccata, l'allievo rientrerà?

Ayle aveva manifestato una certa insoddisfazioni al rientrare nella scuola, a causa delle ferree regole che c'erano nel talent di Maria De Filippi. Dopo le ultime settimane, inoltre, l'allievo si era posizionato molte volte tra gli ultimi in classifica e questo non aveva fatto altro che acuire il suo senso di disagio e di estraneità per l'ambiente in cui si trovava. Così, ieri, aveva deciso di abbandonare la scuola, ma a poche ore dal suo rientro a Livorno, sua città natale, aveva contattato insistentemente la redazione per poter essere riammesso.

Come mostrato in un'anticipazione del daytime di ieri pomeriggio, Maria De Filippi ha chiesto ai ragazzi di esprimere solo un'opinione sull'eventuale riammissione di Ayle nella scuola di Amici: oggi, in puntata, la conduttrice ha letto i risultati di questa votazione segreta ai professori riuniti. Degli allievi, 11 accettavano che Ayle tornasse e 6 invece no. Si è così aperta anche una discussione tra i professori, perché benché la decisione finale spettasse ad Anna Pettinelli, Maria voleva che anche gli altri docenti dicessero la propria.

I prof di ballo sono stati coesi nel pronunciarsi a sfavore di un rientro del cantante nella scuola. Alessandra Celentano infatti ha sottolineato che sarebbe stata una grave mancanza verso chi, invece, le regole le ha sempre rispettate e si impegna ogni giorno, conscio della grande opportunità che ha nello stare nella scuola. Anche Todaro ed Emanuel Lo hanno sottolineato la stessa cosa, aggiungendo, inoltre, che riammettendo Ayle avrebbero creato un precedente difficile da gestire. I prof di canto, invece, si sono divisi: Lorella Cuccarini, assente, ha espresso il suo parere favorevole a riammettere il cantante, affermando che "gli alunni vanno aiutati e va tesa loro una mano". Molto più duro è stato invece Rudy Zerbi:

"Convinto di aver cantato bene, Ayle non fa obiezioni. Poi quando si vede in fondo alla classifica, mette in discussione tutto, quindi, questa è la sua difficoltà, è una difficoltà furba. Poi penso che ogni mestiere debba avere regole e disciplina e chiunque si troverà a doverle seguire. Questo per me è fondamentale. L'eventuale ingresso in una fase così delicata, così vicino al Serale, toglierebbe la possibilità a chi invece le regole le segue da sempre. Se non le vuole seguire, questa scuola non è un albergo, non entri ed esci quando ti pare. Chiudo dicendo nel momento in cui Ayle rientra, allora, gli dai anche la maglia del Serale, perché con pochi posti a disposizione, poi è ovvio che gliela dai. Ma poi ha avuto modo di confrontarsi con la sua insegnante, con la redazione. Non è che ha avuto un momento di appannamento, ha avuto ore di conversazione per capire"

Tutti i professori si sono detti d'accordo con Rudy, mentre Anna Pettinelli ha dichiarato che le difficoltà di Ayle sono vere e molto più profonde di quanto dimostri:

"Credo che una seconda chance non possa essere negata a nessuno. Ayle è un ragazzo diverso dagli altri, non è irriconoscenza nei confronti della chance che gli abbiamo dato, non è svogliatezza o ultimo posto in classifica. La sua frustrazione, al contrario di altri, non la sa maneggiare. Io ho vissuto con lui le ultime ore prima di una sofferta decisione finale, una decisione sofferta, fisicamente. Questo ragazzo ha delle difficoltà e penso che tutti noi potremmo aiutarlo."

Nonostante le buona intenzioni di Pettinelli, gli altri prof hanno rivangato quanto Ayle abbia dato prova di essere infantile e immaturo e che a pochi passi dal Serale sarebbe ingiusto togliere il posto a un altro artista, più meritevole. Quando poi Rudy propone allora che al posto di Ayle vengano eliminate o Nahaze o Martina, la speaker si oppone e anche i ragazzi, che sono in ascolto dalla casetta, cambiano idea e chiedono di rivotare.

La padrona di casa svela che ora gli alunni hanno un'altra opinione: solo 2 ragazzi ritengono che Ayle debba rientrare in casetta. Di fronte a questa nuova classifica e anche davanti all'opposizione di 4 dei suoi colleghi, Anna Pettinelli ammette che deve riflettere e capire bene cosa fare. Ayle rientrerà nella scuola?

