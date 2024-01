Amici 23, Kumo non supera il compito di Alessandra Celentano. Anche Emanuel Lo è deluso: "Potevi fare di più" [VIDEO]

Gossip TV

Oggi, ad Amici 23, Kumo non ha superato il compito di Alessandra Celentano, deludendo anche Emanuel Lo.

Il daytime di Amici 23 di oggi, 24 gennaio, ha visto Kumo protagonista di un segmento di puntata molto sentito e sofferto: il ballerino di Emanuel Lo, infatti, ha affrontato in studio il compito che Alessandra Celentano gli ha assegnato, non riuscendo però a superarlo e deludendo anche il suo coach.

Amici 23, Kumo in crisi dopo il compito di Celentano, Emanuel Lo: "Basta giudicarsi così tanto"

L'intento della coreografia assegnata al ballerino era quello di tirar fuori il suo lato più sensuale e spingerlo a uscire dalla sua comfort zone. Kumo si è esibito sulle note di Feel It insieme alla ballerina professionista Giulia Gaudino, ma la sua performance non ha convinto molto i tre professori che si sono riuniti per giudicarlo. Al contrario della sua esibizione sui tacchi di qualche mese fa che conquistò totalmente i tre prof.

Per Celentano è stato un 3 stentato, anche se la maestra ha cercato di mostrarsi meno severa e ha chiesto l'opinione anche di Raimondo Todaro, che però concorda sulla mancanza di espressività del ballerino. Celentano ricara la dose:

"Volevo vedere un altro Kumo, più credibile e sensuale, ma in questo caso sei stato asettico, preoccupato che non venissero determinati passi. Non eri fuori dal tuo, però, potevi fare di più"

Kumo ha provato a giustificarsi dicendo che lui si è impegnato al massimo e ci ha messo il cuore, ma questo non ha convinto neppure Emanuel Lo:

"Tu ti metti dei freni tuoi, io avrei voluto vedere un altro Kumo, so chi sei tu e lì in quel ballo c'erano mille pensieri, incertezze, le parole che ti dici. Kumo, questo è quello che c'era, quando ci lasciamo andare?"

A queste parole, Kumo non è riuscito a trattenere le lacrime e i professori gli hanno consigliato di non mettere dei paletti alla sua espressività:

"Sono dei paletti che metto io, partono da me. Ho paura di far vedere chi sono, mi giudico tanto"

Scopri le ultime news su Amici