Amici 23, Kumo sorprende Raimondo Todaro ed Emanuel Lo: "Hai fatto vedere un’altra parte di te"

Gossip TV

Raimondo Todaro mette alla prova Kumo ad Amici 23.

Tiziano Coiro, in arte Kumo, conquista tutti ad Amici 23. A pochi giorni dalla nuova puntata, che andrà in onda domenica 5 novembre 2023 su Canale 5, il professore Raimondo Todaro ha deciso di mettere alla prova il bravissimo ballerino e allievo di Emanuel Lo assegnandogli una coreografia sui tacchi.

Kumo conquista i professori di Amici 23

Nel daytime di ieri di Amici 23, i ragazzi della scuola sono stati convocati in studio per affrontare i compiti a loro assegnati. Tra tutti, Kumo è stato chiamato al centro dello studio da Lorella Cuccarini per eseguire una coreografia che gli era stata assegnata da Raimondo Todaro. Una coreografia sui tacchi sulle note di Tainted Love di Marilyn Manson:

Caro Kumo hai un bel movimento, quasi felino, che ti rende molto particolare. Mi piace la tua presenza scenica, che è la tua intensità, anche se alla fine dei pezzi sei calante. Non riesci a tenere la stessa energia per tutto il pezzo e penso che dovresti lavorare su questo anche in vista di un futuro lavorativo [...] Nei video delle prove ho visto un Kumo che non mi sorprende più, che trovo sempre più o meno uguale e che già mi aspetto di vedere. Per questo motivo ho pensato a un compito nel quale spero di vederti in un'altra veste.

La performance di Kumo ha sorpreso e conquistato tutti, compreso Todaro:

Mi piaci molto come ballerino, il motivo per il quale ti ho dato questo compito è perché nelle ultime settimane ti avevo visto un po’ troppo scontato. Piatto. Quello che mi aspettavo immaginandomi questo compito l’ho visto. Mi sei piaciuto. Compito più che sufficiente. Secondo me puoi fare molto di più. Una cosa importante: respira. Perché vai in apnea. Ce l'hai sempre. Ma sei stato bravo.

Leggi anche Raimondo Todaro e Giovanni a confronto

A fargli eco anche Emanuel Lo:

Io ti dico che sono felice di come hai affrontato questa sfida. Ringrazio Raimondo per averti dato questo pezzo e aver fatto vedere un’altra parte di te che sarebbe uscita comunque più in là. Il tuo respiro è il tuo punto debole. Devi lavorare sulla sensazione di far fluire l'aria. Per me il compito è superato e sei anche portato proprio per questo mondo. Maglia assolutamente si.

Scopri le ultime news su Amici.