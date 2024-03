Amici 23, Kumo e Nicholas a confronto dopo il colloquio con Emanuel Lo: "Voglio solo andare al Serale" [VIDEO]

Gossip TV

Nel daytime di Amici 23 di oggi, 8 marzo, Kumo e Nicholas si sono confrontati sulla decisione di Emanuel Lo in merito a chi portare al Serale.

Oggi, ad Amici 23, Kumo ha avuto un confronto con Nicholas, dopo aver parlato con il suo prof, Emanuel Lo, nella scorsa puntata del daytime della trasmissione di Canale5 condotta da Maria De Filippi.

Amici 23, Kumo e Nicholas a confronto dopo l'incontro con Emanuel Lo [VIDEO]

Durante l'ultimo appuntamento del daytime del talent show, Kumo aveva espresso le sue paure a Emanuel Lo, dicendogli di temere di non poter arrivare al Serale, perché il prof aveva preferito assegnare la maglia a Nicholas, non tenendo conto dei suoi sacrifici in questi 5 mesi. Per tutta risposta, Emanuel Lo aveva stroncato il suo ragionamento, criticando le sue parole:

"Ma ti sembrano discorsi normali da fare? Cosa significa quello che hai detto? Tu devi pensare solo a ballare. Io so benissimo cosa hai passato in questi mesi, pensi che non lo veda?"

Kumo ha poi incontrato Nicholas in casetta e i due si sono parlati. Nicholas ha consigliato all'altro ballerino di non crollare e dubitare di tutto, ma Kumo ha ribattuto:

"Non vado in crollo, ma per me le maglie che avete voi sono delle dimostrazioni e il fatto che non ce l'ho ancora significa qualcosa. Io voglio semplicemente andare al Serale e non avere la maglia è un po' una delusione."

Nicholas ha provato a rassicurarlo, ricordandogli che Emanuel ha pensato di dargli la maglia da subito e che deve avere fiducia in lui.

