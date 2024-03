Amici 23, Kumo in lacrime con Emanuel Lo, ma il professore sbotta infuriato: "Ti sembra un comportamento giusto?!"[VIDEO]

Gossip TV

Ad Amici 23, Kumo si è lasciato andare a un lungo pianto, sfogandosi con Emanuel Lo dopo la sua decisione di dare la maglia del Serale a Nicholas!

Per Kumo questo che sta vivendo, nella scuola di Amici 23, non è un momento facile: è l'unico dei ballerini di Emanuel Lo a non aver ottenuto la maglia del Serale, la seconda fase del talent di Canale5 condotto da Maria De Filippi.

Amici 23, Kumo ed Emanuel Lo a confronto: "Non voglio uscire, non sarebbe giusto" [VIDEO]

Kumo, nel daytime di oggi, ha pianto con gli altri allievi in casetta, lamentando il fatto che Nicholas avesse ottenuto la maglia prima di lui, non avendo svolto nessun percorso con Emanuel, visto che solo nell'ultima settimana il professore aveva deciso di offrirgli la possibilità di passare nella sua squadra per poter andare al Serale.

Poco dopo, è stato convocato da Emanuel Lo, che lo ha rimproverato per il suo comportamento infantile: "Ho sentito già delle cose, ma ti sembrano normali le cose che hai detto?Pensi sia l'atteggiamento di un ballerino che affronta una cosa del genere?". Il ballerino, tuttavia, si è difeso, affermando di non stare affatto bene per questa situazione che si era creata:

"Sto una m****, io sono qua per ballare. Ma cosa devo pensare? Nicholas si merita la maglia, perché si è fatto il c*** in generale, ma io che devo pensare, che ho fatto il c*** con te?"

Emanuel Lo ha chiarito che lui aveva deciso di dare la maglia a Sofia e che era stata Maria De Filippi a chiamare Nicholas al centro studio per chiarire la sua posizione e il professore aveva deciso di dargli la maglia. Kumo, tuttavia, non aveva nascosto il suo turbamento: "Vorrei capire che valore ho per te...". Il professore, tuttavia, ha proseguito duro, rispondendo a tutto ciò che Kumo ha detto prima ai ragazzi del talent:

"Hai detto a Nicholas che avresti fatto come lui, che te ne andavi e io dovevo comportarmi come Todaro? Ma sei una pecora? Ti sembra una cosa giusta? Tu ti stai comportando come Nicholas, ma ti sembra normale?. Poi hai detto che ti fai il c*** dietro a me, ma guarda che è il contrario, sono io che ti sostengo, cerco di capire come farti migliorare, cosa significa per te sostenere? Sei Simone che ti ho mandato fuori? Tu devi pensare alla danza e all'ultimo ti stai facendo prendere dalla paura di non prendere la maglia. Prendi la tua grinta e mettila nella danza. Quand'è che ti ho fatto venire i dubbi?"

