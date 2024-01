Amici 23, Kumo e Lucia ai ferri corti: "Se non ti sta bene come mi comporto, non parlarmi" [VIDEO]

Gossip TV

Durante il daytime di Amici 23, Kumo e Lucia hanno litigato a causa di alcuni atteggiamenti del ballerino.

Non sono mancate le incomprensioni ad Amici 23, il talent show di Canale5 condotto da Maria De Filippi, tra Kumo e Lucia nel corso del daytime di oggi, lunedì 22 gennaio. La causa è stata generata da alcune affermazioni del ballerino verso Dustin, che non era presente al momento della conversazione e non ha potuto difendersi, come ha sottolineato Lucia.

Amici 23, Lucia contro Kumo: "Perché non lo dici in faccia a Dustin, ma ti nascondi?"

Nella puntata di ieri pomeriggio ad Amici, Alessandra Celentano ha criticato la performance di Kumo, affermando di trovarlo noioso e che trova che sia in grado di essere versatile. Kumo nel post puntata si è prima sfogato a pranzo con altri ballerini, non mancando di lanciare una frecciatina a Dustin, che invece è stato celebrato come ballerino internazionale dai giudici in puntata:

"Mi dispiace, tanto, perché non mi sento attaccato a livello di danza, ma di persona, perché le arriva sempre la stessa versione, ma io ballo sempre con il cuore. Poi, io sinceramente, non è che mi emoziono tanto quando balla Dustin, di più con Gaia"

Fuori, in giardino, Lucia - con cui già in passato Kumo ha avuto uno scontro - senza mezzi termini gli ha detto che il suo atteggiamento non le è piaciuto:

"Mi dà fastidio, a volte. Ti senti a tuo agio a giudicare le persone che non ci stanno. Se ti senti a tuo agio nel dire che Dustin non ti emoziona quando balla, puoi anche dirlo a lui di persona"

Kumo si è giustificato dicendo che le sue non sono critiche, ma pareri personali e poi lancia una stoccata:

"Se ti dà fastidio come mi comporto, allora, evitami. Mi stai accusando di non dire le cose in faccia. Questo mi arriva"

