Amici 23, Kumo alle strette con Lucia e Sofia: "Non ho sbagliato, non datemi dell'arrogante" [VIDEO]

Nel corso del daytime Kumo si è dovuto confrontare con Sofia e Lucia, scontente per la sua arroganza nel decidere chi doveva andare in sfida!

Nell'ultimo daytime di Amici 23 della settimana, andato in onda oggi, venerdì 12 gennaio, le tensioni tra Kumo, Lucia e Sofia hanno spinto i tre ballerini a un confronto acceso in giardino. La causa è da ricercare nell'atteggiamento arrogante del ballerino di Emanuel Lo riguardo alla gara in cui si è esibito contro Giovanni e Dustin, perdendo contro quest'ultimo e dovendo andare in sfida, come Giovanni, con alcuni ballerini esterni alla scuola.

Amici 23, Kumo messo alle strette da Lucia e Sofia: "Non mi sento arrogante!"

Già qualche puntata fa, Lucia si era lamentata con Martina di come Kumo avesse ignorato sia lei sia Sofia, non pensando che nessuna delle due potesse essere idonea alla sfida:

"Sminuisce il lavoro che fanno gli altri, io potevo benissimo competere contro Dustin"

Kumo è venuto a conoscenza delle parole di Martina e si è detto arrabbiato con lei per ciò che ha detto, ma Lucia gli ha rinfacciato che a restarci davvero male è stata Sofia. Alle parole della ballerina, Kumo ha ribattuto freddamente:

"Non mi sento per niente arrogante, quindi..."

I tre ballerini si sono confrontati in giardino e Sofia ha dichiarato che Kumo si è prima mostrato sicuro di vincere e poi, quando è stato battuto da Dustin, ha dichiarato che non aveva dubbi sul fatto di non poter reggere il confronto con l'australiano. A queste parole Kumo ha ribattutto che pensava di vincere per davvero, ma la sua spiegazione non è piaciuta alle altre due ballerine. Lucia ha commentato:

"Sinceramente, per me, ti avevo detto che avevo diversi pezzi di pop che potevo giocarmi contro Dustin, ma tu mi hai ignorata totalmente, avevi la tua idea e ci hai ignorate del tutto"

Kumo ha ribattuto che se non erano d'accordo con lui, avrebbero dovuto dirlo, ma anche le due ragazze dicono che è stato lui a non prendere in considerazione nessuna delle due e che lui si è autoquotato. Nonostante la discussione non sia degenerata, tra i tre ballerini è rimasto un clima teso.

