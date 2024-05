Amici 23, in onda stasera su Canale 5 la settima puntata: Emma tra gli ospiti della serata

Gossip TV

È tutto pronto per la nuova puntata del Serale di Amici 23. Chi sarà costretto a lasciare il talent show di Maria De Filippi?

È iniziato il conto alla rovescia per la settima puntata di Amici, che andrà in onda stasera sabato 4 maggio 2024 su Canale 5. Ospite d'eccezione in studio l'amata cantante Emma, che presenterà il suo nuovo singolo tutto da ballare "Femme Fatale", e il comico Enrico Brignano.

La settima puntata del Serale

La settima puntata di Amici 23 andrà in onda stasera su Canale 5. Stando alle anticipazioni, anche questa settimana ci sarà una sola eliminazione. Setti gli allievi ancora in gara per la vittoria: Holden, Petit, Mida, Sarah Toscano e Martina Giovannini per la categoria canto, Dustin Taylor e Marisol Castellanos per la categoria ballo.

Chi riuscirà ad accedere alla semifinale di Amici 23? A giudicare le esibizioni dei ragazzi la giuria composta da Michele Bravi, Giuseppe Giofrè e Cristiano Malgioglio. Non mancheranno i guanti di sfida tra i professori della scuola: Rudy Zerbi con Alessandra Celentano, Anna Pettinelli con Raimondo Todaro, Lorella Cuccarini con Emanuel Lo.

Sul palco del Serale arriverà l'irresistibile comicità di Enrico Brignano e il talento dell'amatissima Emma. La cantante ed ex allieva del talent show di Maria De Filippi presenterà "Femme Fatale", il suo nuovo singolo uscito venerdì 3 maggio, e annuncerà il suo tour nei palazzetti. L'appuntamento è per stasera sabato 4 maggio in prima serata su Canale 5.

