Amici 23, in onda stasera su Canale 5 la sesta puntata del Serale: Can Yaman tra gli ospiti in studio

Le anticipazioni e gli ospiti della nuova puntata del Serale di Amici 23.

È tutto pronto per la sesta puntata del Serale di Amici, che andrà in onda stasera sabato 27 aprile su Canale 5. Ospiti in studio l'attore Can Yaman, che presenterà la seconda stagione di Viola come il mare, il comico Francesco Cicchella e il cantante Rocco Hunt, che si esibirà sulle note di Musica Italiana, omaggio alla forza e alla bellezza dell'italianità.

Amici torna in onda stasera su Canale 5

Manca davvero poco alla nuova puntata del Serale di Amici 23, che andrà in onda stasera su Canale 5. Stando alle anticipazioni, riportate da Superguidatv, questa settimana ci sarà una sola eliminazione. A decidere il destino dei ragazzi sarà la giuria composta da Giuseppe Giofrè, Cristiano Malgioglio e Michele Bravi.

Non mancheranno i colpi di scena i gli scontri in studio tra i professori della scuola di Amici. Otto gli allievi ancora in gara che dovranno dimostrare tutto il loro impegno e talento per continuare la corsa per la vittoria sul palco: i cantanti Holden, Petit, Mida, Sarah Toscano e Martina Giovannini; i ballerini Sofia, Dustin e Marisol.

Chi, dopo Gaia De Martino e Lil Jolie, sarà l'allievo costretto a lasciare definitivamente il popolare talent show di Maria De Filippi? Per scoprirlo non ci resta che attendere la sesta puntata del Serale, che andrà in onda stasera sabato 27 aprile 2024 alle 21.10 su Canale 5. Non mancate.

