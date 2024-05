Amici 23, in onda stasera su Canale 5 la semifinale: Irama tra gli ospiti in studio

Gossip TV

L'appuntamento con i ragazzi di Amici 23 è per stasera su Canale 5. Chi saranno i finalisti del talent show di Maria De Filippi?

Stasera, domenica 12 maggio 2024, su Canale 5 andrà in onda la semifinale di Amici, il talent show di Maria De Filippi giunto alla sua 23esima edizione. La gara è ancora tutta aperta. Chi, tra Holden, Petit, Mida, Sarah Toscano, Dustin Taylor e Marisol Castellanos, si aggiudicherà la finale?

La semifinale di Amici 23 in onda stasera su Canale 5

L'attesa è finalmente finita! Stasera, domenica 12 maggio, su Canale 5 andrà in onda la penultima puntata del Serale di Amici 23. Sei i talenti ancora in corsa per la vittoria finale: i cantanti Holden, Petit, Sarah Toscano e Mida e i ballerini Dustin Taylor e Marisol Castellanos. A giudicare le loro esibizioni Cristiano Malgioglio, Giuseppe Giofrè e Michele Bravi.

Non mancheranno anche questa sera i guanti di sfida tra i professori della scuola più amata e seguita d'Italia: Alessandra Celentano con Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini con Emanuel Lo, Anna Pettinelli con Raimondo Todaro. Chi trionferà? Sul palco di Amici tornerà l'amatissima comica, conduttrice televisiva e radiofonica Geppi Cucciari.

Super ospiti della puntata gli Articolo 31, uno dei gruppi più influenti della scena rap del nostro paese, che presenteranno il loro nuovo singolo Peyote e si esibiranno con un mash-up dei loro più grandi successi, e il giovane cantautore Irama, che presenterà in anteprima esclusiva il suo nuovo brano Galassie in uscita il prossimo venerdì 17 maggio. L'appuntamento con la semifinale è per stasera su Canale 5. Non mancate!

