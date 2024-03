Amici 23, in onda stasera su Canale 5 la seconda puntata del Serale

Gossip TV

Nuovo appuntamento stasera con i ragazzi di Amici 23.

Stasera, sabato 30 marzo 2024, su Canale 5 andrà in onda la seconda puntata del Serale di Amici, il talent show di Maria De Filippi giunto alla sua 23esima edizione. Ospiti in studio il cantautore e polistrumentista Ermal Meta, che presenterà il suo nuovo singolo L'ultimo Ricordo, e la comica Barbara Foria.

Le anticipazioni della seconda puntata del Serale

Nuovo appuntamento stasera su Canale 5 con il Serale di Amici 23. Dopo l'ottimo risultato di ascolti della puntata di debutto, la gara proseguirà tra esibizioni e guanti di sfida per i 13 ragazzi in corsa per la vittoria finale: Holden, Petit, Dustin e Marisol per il team Zerbi-Cele, Martina, Lil Jolie, Gaia e Giovanni per il team Pettimondo, Mida, Sarah, Lucia, Nicholas e Sofia per il team CuccaLo.

Dopo Ayle e Kumo, chi saranno i ragazzi costretti a lasciare il Serale? Stando alle anticipazioni, anche stasera ci saranno ben due eliminazioni. A giudicare le esibizioni degli allievi la giuria formata da Cristiano Malgioglio, Giuseppe Giofrè e Michele Bravi.

Spazio poi al momento comico della serata che vedrà per la prima volta sul palco di Amici l'attrice e comica Barbara Foria. Super ospite in studio l'amato cantautore e polistrumentista Ermal Meta, che si esibirà con il suo ultimo singolo "L'unico Pericolo", brano tratto dal nuovo album "Buona Fortuna" in uscita il prossimo 3 maggio. L'appuntamento è per stasera, sabato 30 marzo, in prima serata su Canale 5.

