Amici 23, Giuseppe Giofrè commenta il suo ritorno al Serale e su Lil Jolie rivela...

Il giudice del Serale di Amici 23 svela: "È sempre bello tornare, è una bellissima chiusura del cerchio".

Dopo aver accompagnato star come Taylor Swift e Jennifer Lopez nelle loro tournée mondiali, Giuseppe Giofrè è tornato ad Amici, per il secondo anno consecutivo, come giudice del Serale. Intervistato da Vanity Fair, il ballerino professionista ha parlato del suo ritorno nel talent show e presentato il suo nuovo libro "Stidda".

Le confessioni di Giuseppe Giofrè

Giuseppe Giofrè ha rilasciato una lunga e profonda intervista a Vanity Fair in cui si è raccontato senza filtri. Il ballerino professionista e giudice della 23edizione di Amici ha parlato del suo ritorno nel talento show di Maria De Filippi e detto la sua sull'ansia che ha travolto Lil Jolie durante la prima puntata del Serale:

È una bellissima chiusura del cerchio, considerando che sono passato da allievo a professionista e ora sono un giudice. È sempre bello tornare ad Amici e portare ai ragazzi i consigli che ho imparato nel corso della carriera. L'ansia di Lil Jolie? Episodi del genere c'erano anche quando Amici l'ho fatto io. Anche Gerardo Pulli ha avuto dei momenti di down, ma è riuscito a sconfiggerli e ad andare avanti esattamente come è successo a me.

A proposito di Maria De Filippi, Giuseppe:

Maria è proprio così come appare in tv: basta guardarla per avere tutte le risposte. Nel mio piccolo, sia io che Cristiano Malgioglio e Michele Bravi abbiamo cercato di starle vicino quest'anno. E, alla fine, siamo anche riusciti a farla sorridere. Malgioglio? Con lui trovo benissimo con lui, lo tratto sempre con grande rispetto perché è più grande di me, senza contare che imparo tantissime cose da lui.

Oltre a sedere sulla famosa poltrona rossa del Serale di Amici, Giuseppe ha deciso di raccontare al mondo la sua storia, ovvero quella di un bambino di Marina di Gioia Tauro che ha sempre seguito la sua «stidda», che in dialetto calabrese significa «stella»:

Mio nonno materno mi ha spronato a cercare la verità delle cose fin da piccolo con i piccoli gesti, o anche solo guardando nei suoi occhi azzurri. Come scrivo nel libro, ha sempre avuto il viso rivolto verso il cielo, chiedendosi che tempo sarebbe stato domani. Ancora oggi che torno in Calabria a trovarlo è sempre lì, a guardare all'insù seduto sulla sedia fuori casa a chiedere che tempo farà domani, una frase che mi porto dentro perché anche io, come mio nonno, mi chiedo sempre cosa mi aspetterà...

Ho voluto raccontare, attraverso questo libro, ai ragazzi quanto sia importante seguire la propria strada senza farsi condizionare da nessuno, mettendosi al primo posto esattamente come ho fatto io. Fare della mia passione una priorità mi ha, infatti, permesso di raggiungere i miei obiettivi. La vita mi ha messo di fronte a delle prove che mi hanno reso quello che sono oggi. Sono grato alla vita in generale e a tutte le persone che mi sono state vicino e con cui ho collaborato. I traguardi li raggiungiamo noi, ma dall'altra parte ci deve essere sempre qualcuno che ti dà fiducia e crede in te, dandoti anche solo una pacca sulla spalla.

