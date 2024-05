Amici 23, in onda stasera su Canale 5 la Finale: Angelina Mango super ospite della serata

Gossip TV

Sarah, Mida, Holden, Petit, Dustin Taylor e Marisol Castellanos: chi sarà il vincitore assoluto della 23esima edizione di Amici?

È ufficialmente iniziato il conto alla rovescia! Stasera, sabato 18 maggio, in diretta su Canale 5 andrà in onda l'ultima puntata del Serale della 23esima edizione di Amici. Chi, tra Holden, Petit, Marisol Castellanos, Dustin Taylor, Sarah e Mida, sarà il vincitore assoluto del talent show di Maria De Filippi?

La finale di Amici 23 in onda stasera su Canale 5

L'attesa è finita. Stasera in diretta su Canale 5 andrà in onda la finale di Amici 23. Sei i talenti che si contenderanno la vittoria: i ballerini Dustin Taylor e Marisol Castellanos e i cantanti Holden, Petit, Mida e Sarah. A decretare il vincitore assoluto del talent show di Maria De Filippi sarà solo ed esclusivamente il pubblico da casa .

Ecco i premi in palio. Al vincitore di Amici 23 andrà il premio del valore di 150mila euro in gettoni d'oro, Premio della Critica offerto da Tim del valore di 50mila euro in gettoni d'oro decretato da una giuria composta dai giornalisti delle seguenti testate: Corriere della sera, La Stampa, Il Giornale, Il Messaggero, QN, Libero, Il Mattino, Il Tempo e il Secolo XIX; dai giornalisti delle seguenti agenzie di stampa: ANSA, ADNKRONOS, LAPRESSE E ASKANEWS; e dai giornalisti dei seguenti siti web: Fanpage, TGCOM24, OPEN.ONLINE, Billboard, Tvblog, Il Fatto Quotidiano, Davide Maggio, Tiscali, Rockol, Vanity Fair, All Music Italia e Superguidatv.

Trofeo Premio Radio decretato da 8 importanti network radiofonici: Rtl 102.5 e Rdio Zeta, Radio Italia, Radio 105, R101, RDS, Radio Norba e Radio Kiss Kiss. Premio speciale Amici per la comunicazione offerto da Tim del valore di 40mila euro in gettoni d'oro. E ancora Premio speciale Amici spirito libero offerto da Oreo del valore di 30mila euro in gettoni d'oro, Premio Keep Dreaming offerto da Marlù del valore di 7mila euro in gettoni d'oro a ciascun finalista.

Superospite della serata, reduce dal Festival di Sanremo e dall'Eurovision Song Contest, la bravissima cantautrice Angelina Mango. Presenti in studio, ad assistere allo spettacolo e sostenere i sei finalisti, i professori della scuola: Alessandra Celentano, Rudy Zerbi, Anna Pettinelli, Raimondo Todaro, Emanuel Lo e Lorella Cuccarini. Chi sarà il vincitore del talent show? Per scoprirlo non ci resta che attendere l'ultima puntata del Serale in onda stasera sabato 18 maggio in diretta su Canale 5.

