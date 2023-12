Amici 23, in onda oggi su Canale 5: nuove eliminazioni e super ospiti in studio

Gossip TV

Nuovo appuntamento oggi con i ragazzi di Amici 23.

È tutto pronto per la nuova puntata di Amici, che andrà in onda oggi domenica 3 dicembre 2023 su Canale 5 e sarà ricca di colpi di scena. Super ospiti in studio Rose Villan, che canterà "Io, me ed altri guai", Giovannino di Tu si qua vales, Beppe Vessicchio, Nek, Francesco Mariottini e Irma Di Paola.

Le anticipazioni della nuova puntata di Amici 23

Nuovo appuntamento oggi, domenica 3 dicembre 2023, su Canale 5 con i ragazzi della 23esima edizione di Amici. Ospiti in studio la cantante Rose Villan e Giovannino di Tu si qua vales. Beppe Vessicchio e Nek giudicheranno la gara di canto, Francesco Mariottini la gara di ballo e Irma Di Paola la gara di improvvisazione.

Stando alle anticipazioni ci sarà una nuova eliminazione. Non solo. A grande sorpresa, la maestra Alessandra Celentano deciderà di ritirare la maglia a uno dei suoi allievi. Mida, Sarah Toscano, Petit, Lil Jolie e Ayle presenteranno in studio i loro nuovi inediti. Spazio infine alla sfida di Nicholas Borgogni contro Michele. Chi vincerà?

Ricordiamo che i ragazzi ancora in gara nella scuola di Amici sono: Petit, Lil Jolie, Holden, Ayle, Martina, Holy Francisco, Mida, Sarah, Mew, Dustin, Marisol, Lucia, Sofia, Kumo, Simone, Gaia, Giovanni e Nicholas. L'appuntamento è per oggi, domenica 3 dicembre, alle 14.10 su Canale 5. Non mancate!

