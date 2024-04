Amici 23, in onda oggi su Canale 5 la terza puntata del Serale: Tananai tra gli ospiti in studio

Gossip TV

Stasera terzo appuntamento con il Serale di Amici 23.

Stasera, sabato 6 aprile 2024, in prima serata su Canale 5 andrà in onda la terza puntata del Serale di Amici. Superospiti in studio l'amatissimo cantautore Tananai, che si esibirà con il suo ultimo singolo Veleno, e la comica Barbara Foria, che tornerà sul palco del talent show con la sua pungente ironia.

La terza puntata del Serale stasera su Canale 5

Manca pochissimo alla terza puntata del Serale di Amici 23, che andrà in onda stasera su Canale 5. Undici i talenti ancora in gara pronti a mettere in campo tutto il loro talento per portare a casa il punto a favore della propria squadra. A giudicare le loro esibizioni ci sarà come sempre la giuria composta da Cristiano Malgiolgio, Giuseppe Giofrè e Michele Bravi.

Non mancheranno i famosi e amatissimi guanti di sfida tra i professori del talent show di Maria De Filippi. Tre le squadre in gioco: la prima composta da Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, la seconda da Anna Pettinelli e Raimondo Todaro, l'ultima da Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo. Stando alle anticipazioni, a differenza delle altre puntate del Serale, staserà ci sarà una sola eliminazione.

Leggi anche Lucia in lacrime per il guanto di sfida ricevuto dalla maestra Celentano

Chi, tra Dustin, Marisol, Holden, Petit, Gaia, Lil Jolie, Martina, Mida, Sarah, Sofia e Lucia, sarà il concorrente costretto a lasciare definitivamente la scuola più famosa d'Italia? Ricordiamo che l'appuntamento con la terza puntata del Serale è per stasera, sabato 6 aprile, alle 21.10 su Canale 5. Non mancate!

Scopri le ultime news su Amici.