Amici 23, Lucia in lacrime per il guanto di sfida ricevuto dalla maestra Celentano: "Ho paura di uscire" (VIDEO)

Alessandra Celentano punta il dito contro Lucia in vista della terza puntata del Serale di Amici 23.

Lucia Ferrari è finita nel mirino di Alessandra Celentano. In vista della terza puntata del Serale di Amici 23, che andrà in onda domani sabato 6 aprile su Canale 5, la ballerina della squadra capitanata da Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo ha ricevuto il guanto di sfida "tacchi" da parte della maestra.

Alessandra Celentano mette alla prova Lucia

Nel daytime di oggi di Amici 23, Lucia Ferrari ha ricevuto la famosa busta rossa da parte di Alessandra Celentano. In vista della terza puntata del Serale, che andrà in onda domani sabato 6 aprile 2024 in prima serata su Canale 5, ha deciso di mettere alla prova la ballerina di Emanuel Lo con un guanto di vista che la vedrà scontrarsi con Dustin Taylor:

Ho deciso di consegnarti un guanto "tacchi". Essendo te donna in teoria dovresti essere facilitata rispetto a Dustin, ma ricordo anche che, in un tuo compito durante il pomeridiano, eri risultata imprecisa, timorosa e traballante. Sono curiosa quindi di vedere se nel tempo hai superato questo ostacolo. Non ho mai nascosto che non sei il mio modello di ballerina anche se ti riconosco delle capacità che però per me non bastano. In questo palco sparisci, vediamo cosa ti inventerai per farti vedere bella, brava, sicura, con lo stile giusto e non sempre con la stessa energia. Dovrai ballare bene anche sui tacchi che, come vedi, è indispensabile per il lavoro.

Dopo aver visto il guanto di sfida lanciato dalla maestra Celentano, l'allieva di Emanuel Lo ha confessato:

Quando parla di modello di ballerina ideale secondo me è una mentalità molto indietro. Avevo paura di questo guanto perché, è vero, sono traballante e imprecisa sui tacchi. L'ho studiato poco, non è un mio punto forte. Dovrei spiccare di più di Dustin, sarà difficile ma speriamo bene [...] Sicuramente è equo, mi dispiace che dice che su questo palco sparisco, non sento di aver preso confidenza...spero di riuscire a soddisfare la maestra [...] Settimana scorsa ho ballato solo una volta e non ho avuto nessun giudizio. Ho paura di uscire, non mi sento di spiccare quanto volevo. Non voglio essere una delusione...

A cercare di consolare Lucia, che non è riuscita a trattenere le lacrime, ci ha pensato la ballerina Gaia: "Non è assolutamente vero che sparisci sul palco del Serale, sei bravissima, sei fortissima quindi non ti abbattere adesso". L'appuntamento con i ragazzi di Amici è per domani, sabato 6 aprile, in prima serata su Canale 5.

