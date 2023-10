Amici 23, in onda oggi su Canale 5 la nuova puntata: tante sorprese e colpi di scena in studio

Gossip TV

Tra gli ospiti della nuova puntata di Amici anche la cantante Giorgia.

L'attesa è finalmente finita! Oggi, domenica 29 ottobre 2023, su Canale 5 andrà in onda un nuovo e imperdibile appuntamento di Amici, il talent show di Maria De Filippi giunto alla sua 23esima edizione. Super ospiti in studio Giorgia, Davide Dato, Bresh e Riccardo dei Pinguini Tattici Nucleari.

La nuova puntata di Amici 23

Manca poco alla nuova puntata di Amici 23, che andrà in onda oggi su Canale 5 e che sarà ricca di sorprese. Stando alle anticipazioni, Maria De Filippi inizierà con l'ingresso di un nuovo allievo voluto da Raimondo Todaro. Un latinista di nome Giovanni, che otterrà un banco extra grazie alla maggioranza dei professori d’accordo.

Oltre all'ingresso di Giovanni, il pubblico in studio assisterà anche alla sfida tra Mida e MonnaElisa. Chi vincerà? Brutte notizie per Ezio Liberatore. Al cantante e allievo di Anna Pettinelli, infatti, verrà sospesa la maglia. Anche Holy Francisco farà la sua sfida oggi? Non mancheranno le discussioni in studio tra i professori della scuola.

Leggi anche Anna Pettinelli durissima con Stella, ecco perché

Ospiti in studio Giorgia, che giudicherà le esibizioni dei cantanti della scuola, e Davide Dato, che valuterà la gara di ballo. Tra gli ospiti anche il cantautore Bresh e Riccardo dei Pinguini Tattici Nucleari. Mew, Petit, Matthew, Lil Jolie e Holden faranno ascoltare i loro inediti alle radio. I brani saranno trasmessi da Radio Zeta del gruppo RTL da domenica 29 ottobre. Per saperne di più non ci resta che attendere la nuova puntata di Amici. Non mancate!

Scopri le ultime news su Amici.