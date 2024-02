Amici 23, in onda oggi su Canale 5 la nuova puntata: Olly super ospite in studio

Gossip TV

Le anticipazioni e gli ospiti della nuova puntata di Amici 23.

Oggi, domenica 11 febbraio 2024, su Canale 5 andrà in onda una nuova e imperdibile puntata di Amici, il talent show di Maria De Filippi giunto alla sua 23esima edizione. Ospite d'eccezione in studio il giovane cantante Olly.

La nuova puntata di Amici 23

La nuova puntata di Amici 23 andrà in onda oggi su Canale 5 e sarà ricca di emozioni. A grande sorpresa, verrà consegnata la seconda maglia del Serale. Chi sarà il fortunato/a? Stando alle anticipazioni, la ballerina Gaia De Martino sarà assente in studio per un problema al ginocchio. Spazio poi alla gara di canto che verrà giudicata da Beppe Vessicchio, Gaetano Curreri e J-Ax.

I primi 3 cantanti della classifica faranno una gara inediti. Il vincitore si aggiudicherà il videoclip del suo brano. Per quanto riguarda invece la gara di ballo, Maria De Filippi inviterà come giudice Daniel Ezralow. Non mancheranno le discussioni in studio per i vari compiti assegnati dai professori ai ragazzi della scuola di Amici.

Leggi anche Scontro ad Amici tra Martina e Ayle

Escludendo Dustin, che ha già conquistato la famosa maglia del Serale, i ragazzi ancora in gara sono: Marisol, Lucia, Kumo, Sofia, Gaia, Giovanni e Nicholas, Lil Jolie, Petit, Malìa, Holden, Mida, Kia, Sarah, Nahaze, Ayle e Martina. L'appuntamento è per oggi, domenica 11 febbraio, alle 14.10 su Canale 5.

Scopri le ultime news su Amici.