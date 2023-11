Amici 23, in onda oggi su Canale 5 la nuova puntata: Michele Bravi e Wax tra gli ospiti in studio

Gossip TV

Nuovo appuntamento oggi con i ragazzi di Amici 23.

Oggi, domenica 19 novembre 2023, su Canale 5 andrà in onda una nuova e imperdibile puntata di Amici, il talent show giunto alla sua 23esima edizione. Super ospiti in studio il cantautore Michele Bravi e il giovane cantante Wax, che presenteranno al pubblico i loro nuovi singoli.

La nuova puntata di Amici 23

L'attesa è finalmente finita! Oggi su Canale 5 torna l'appuntamento con i ragazzi di Amici 23. Tante le emozioni e i colpi di scena. Scopriremo l'esito della sfida di Matthew, che si scontrerà con il cantante Sesto VI. Giudice della sfida Carlo Di Francesco. Non solo. I ragazzi della scuola dovranno affrontare i compiti assegnati durante la settimana dai loro professori e non mancheranno gli scontri in studio.

Ospiti della puntata Michele Bravi e Wax. Stando alle anticipazioni, Maria De Filippi inviterà in studio Achille Lauro per giudicare la gara di canto. Chi vincerà? Per i primi tre arrivati ci sarà la possibilità di fare un torneo inediti con in palio la possibilità di vedere il video del proprio brano. La gara di ballo, invece, sarà giudicata da Garrison Rochelle e Nancy Berti.

Ricordiamo che i ragazzi ancora in gara ad Amici sono: Mida, Mew, Sarah Toscano, Holden, Petit, Lil Jolie, Ayle, Holy Francisco, Stella, Matthew, Dustin, Marisol, Sofia, Kumo, Simone, Elia, Chiara Giovanni, Gaia e Nicholas.

