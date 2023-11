Amici 23, Alessandra Celentano dura contro gli allievi: "Non sapete nulla, non è ammissibile questa cosa" [VIDEO]

Gossip TV

Durante il daytime di Amici 23 di oggi, venerdì 17 novembre, Alessandra Celentano ha convocato i ballerini per una verifica teorica e pratica. Ecco cosa è successo!

Durante l'ultimo daytime di Amici 23, i ballerini del talent di Canale5 sono stati sottoposti a una verifica pratica e teorica della maestra Alessandra Celentano. Come c'era da aspettarsi, nessuno dei ragazzi del programma è stato giudicato sufficiente dalla coach, neppure Marisol, che non ha saputo nascondere la delusione.

Amici 23, Alessandra Celentano dura con gli allievi: "Non è ammissibile questa ignoranza"

Come già è capitato per i cantanti con Lorella Cuccarini, anche i ballerini hanno sostenuto una dura verifica pratica e teorica per volontà della maestra Celentano. Durante la pratica, la maestra girava tra le sbarre, sistemate nello studio del programma di Maria De Filippi, correggendo le posizioni dei ragazzi e non mancando di lanciare frecciatine:

"La danza classica vuol dire precisione e se non lo siete, vuol dire che è come se diceste che 2+2 è 4 e 1/2."

La maestra chiedeva anche chiarimenti sulle posizioni che assegnava loro e in più di un'occasione i ragazzi non sono stati in grado di rispondere: "Siete un disastro. Poi in coreografia vi vengono delle robe che non si capiscono." ha dichiarato severa Celentano. Leggi anche Amici 23, le anticipazioni della puntata di domenica 16 novembre Nella teoria la situazione non è migliorata, sebbene Nicholas ed Elia abbiano risposto in maniera corretta a diverse domande, sorprendendo la maestra, dato che sono tra gli allievi più bistrattati da Celentano. Tuttavia, questo non è bastato a placare la delusione della maestra, che a fine lezione ha dichiarato:

"Voi tre [rivolta alle ballerine] non sapete niente...Ma in generale non sapete nulla, non è ammissibile questo, non conoscete le basi dell'arte che state studiando. Non stiamo parlando solo di balletto, ma anche di come nascono i musical. Questo non è un messaggio che voglio far passare nella scuola e mi rivolgo a tutti i ballerini, anche quelli non miei. Non è ammissibile tutto ciò. Peggio per voi che dovete iniziare."

Dalla verifica, tutti i ballerini sono usciti particolarmente distrutti, ma in particolare Marisol ha ammesso di sentirsi delusa, perché da allieva della Celentano, sperava di far più bella figura: "Che vergogna, sembrava che non avessi mai studiato queste cose..."

