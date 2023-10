Amici 23, in onda oggi su Canale 5 la nuova puntata: ecco tutte le anticipazioni e gli ospiti!

Gossip TV

Gli ospiti e le anticipazioni della seconda puntata di Amici 23.

Oggi, domenica 1 ottobre 2023, su Canale 5 andrà in onda la seconda puntata di Amici, il talent show di Maria De Filippi giunto alla sua 23esima edizione. Tra gli ospiti in studio Irama, che giudicherà la gara di canto, e Angelina Mango, che presenterà il suo nuovo inedito.

La nuova puntata di Amici 23

Manca poco alla nuova puntata di Amici 23, che andrà in onda oggi domenica 1 ottobre su Canale 5 e sarà ricca di emozioni. Stando alle anticipazioni, Irama giudicherà i cantanti della scuola. Ad avere la meglio saranno Lil Jolie e Matthew. Non solo. Lil Jolie vincerà anche la gara inediti giudicata da Zef.

Non mancheranno gli scontri in studio tra i professori della scuola. Anna Pettinelli, infatti, rivelerà di voler mandare in sfida Sarah o Mida contro una cantante esterna di nome Alice infastidendo, e non poco, la collega Lorella Cuccarini.

Per quanto riguarda la gara di ballo, a valutare le esibizioni dei ballerini saranno Garrison e Irma. La gara di improvvisazione, invece, vedrà scontrarsi Marisol, Gaia ed Elia. Per saperne di più non ci resta che attendere la nuova puntata di oggi di Amici.

Ricordiamo che la nuova classe è formata da: Matthew, Dustin, Mida, Marisol Castellanos, Nicholas Borgogni, Elia Fiore, Mew, Simone Galluzzo, Stella Cardone, Holy Francisco, Chiara Porchianello, Petit, Spacehippiez, Sofia Cagnetti, Gaia De Martino, Lil Jolie, Kumo, Sarah Toscano ed Ezio Liberatore. L'appuntamento con i ragazzi di Amici è per oggi, domenica 1 ottobre alle 14.10 su Canale 5.

Scopri le ultime news su Amici.