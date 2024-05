Amici 23, il papà di Sarah confessa: "Quello che ho visto mi ha lasciato di sasso, la mia paura è che.."

Gossip TV

La rivelazione inedita del papà di Sarah Toscano, la cantante in gara al Serale di Amici 23.

Sarah Toscano è una delle protagoniste più apprezzate del Serale di Amici 23. A commentare il percorso della cantante nel talent show di Canale 5 ci ha pensato il papà che, in un’intervista rilasciata al settimanale DiPiù, si è lasciato andare a una confessione inedita.

Le preoccupazioni del papà di Sarah Toscano

Manca poco alla settima puntata del Serale di Amici 23, che andrà in onda sabato 4 maggio 2024 in prima serata su Canale 5. Nell'attesa, Marco Toscano, il papà dell'allieva Sarah, ha rilasciato un’intervista al settimanale DiPiù in cui ha commentato il percorso della figlia nel talent show di Maria De Filippi rivelando quali sono le sue più grandi preoccupazioni:

La mia paura è che quando Sarah uscirà dalla parentesi di Amici non riesca a rientrare nel mondo reale. Non vorrei che il mondo dello spettacolo la condizionasse, è questa la mia preoccupazione. […] Per questo io e sua madre Petra abbiamo deciso di iscriverla a scuola come privatista visto che quest’anno non ha potuto continuare il suo percorso scolastico da studentessa al Liceo Linguistico. Non si sa mai nella vita. Se quest’anno poi dovesse riuscire a diplomarsi per lei si apriranno le porte dell’Università Bocconi con il corso di laurea in Economia Aziendale e Management [...] Lei quando decide di dedicarsi a qualcosa, deve raggiungere il vertice. Ma quando non ci riesce, purtroppo, soffre tanto, tantissimo.

Come riportato da Biccy, il papà di Sarah ha poi rivelato di essere rimasto spiazzato dall'avvicinamento della figlia al cantante Holy Francisco:

Vederla dare un bacio al cantante Holy Francisco mi ha lasciato di sasso. Poi, però, nel vedere la mia bambina così felice e innamorata ho tirato un sospiro di sollievo. “Sta crescendo”, mi ha detto mia moglie. Ed è proprio vero.

Sarah e Mida messi alla prova dalla maestra Celentano

Ricordiamo che proprio Sarah questa settimana è finita nel mirino di Alessandra Celentano. In vista della nuova puntata del Serale, infatti, la professoressa di ballo ha deciso di lanciare un guanto di sfida "Eccellenza" ai due allievi del team capitanato da Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo. Riusciranno a prendere il punto? Staremo a vedere!

