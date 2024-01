Amici 23, i prof chiedono l'ingresso di due nuovi allievi: ecco di chi si tratta!

Gossip TV

Nel daytime di Amici 23 di ieri pomeriggio, la produzione ha annunciato che i prof hanno richiesto l'ingresso di due nuovi allievi nel talent. Ecco di chi si tratta!

Durante l'ultimo daytime di Amici23, in onda su Canale5 nel pomeriggio di lunedì 15 gennaio, la produzione ha annunciato agli allievi del talent di Maria De Filippi che due prof hanno fatto richiesta per poter aggiungere due banchi e consentire così l'ingresso di due nuovi allievi.

Amici 23, richiesto l'ingresso di due nuove cantanti

Dalla lettera che Sarah Toascano ha letto ai suoi compagni riuniti, Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli hanno chiesto alla produzione di aggiungere due banchi e consentire l'ingresso di due nuove cantanti. Dopo l'addio di Mew e Matthew, infatti, nella scuola si sono liberati due posti e dato che i due allievi appartenevano alle squadre di Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli è logico che siano state loro due a fare richiesta per rimpiazzare i posti vuoti, soprattutto in vista del Serale e della fase più calda del talent.

Le prime voci su una possibile sostituzione di Mew e Matthew avevano iniziato a girare già da qualche giorno, ma finalmente, con il daytime di ieri pomeriggio, è stato svelato che gli insegnanti avrebbero anche individuato i possibili sostituti: si tratta di due cantanti, una delle quali è già nota ai fan del programma.

Si tratta, infatti, di Kia, giunta nel talent per sostenere una sfida contro Martina, che ha trionfato ed è rimasta perciò nella scuola. L'altro talento è, invece, Nahaze, la cui voce ha impressionato i ragazzi riuniti in sala relax. Se Kia e Nahaze entreranno nella scuola, tuttavia, dipenderà dai professori stessi: infatti, come ha rivelato la produzione, solo se tutti e tre i coach all'unanimità diranno di sì, allora, potranno essere aggiunti due nuovi banchi nella scuola.

