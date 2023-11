Amici 23, Holy Francisco salvato di nuovo da Anna Pettinelli. Rudy Zerbi sbotta: "Fai solo il suo male così" [VIDEO]

Gossip TV

Ad Amici 23 Holy Francisco è stato salvato in corner nuovamente da Anna Pettinelli, scatenando il fastidio di Rudy Zerbi!

Ad Amici23 c'è stato un nuovo scontro tra Anna Pettinelli e Rudy Zerbi: il motivo? Holy Francisco, o meglio, l'atteggiamento protettivo della coach di canto e speaker nei suoi confronti. Il cantante avrebbe dovuto affrontare una sfida immediata, ma il salvataggio in corner all'ultimo di Pettinelli gli ha impedito di scendere e lottar per la sua maglia, provocando, al contempo, la risposta inviperita di Rudy Zerbi.

Amici 23, Holy Francisco si salva grazie ad Anna Pettinelli. Zerbi tuona: "Stai peggiorando la situazione"

Holy Francisco, insieme a Stella e alla ballerina Chiara, poi eliminata e consolata da Maria De Filippi, sarebbe dovuto scendere in campo per sostenere una sfida immediata, essendo arrivato ultimo nell'autovalutazione. Ma, in studio, Anna Pettinelli ha deciso di negargli la sfida, perché secondo lei non vede ancora dei miglioramenti nel giovane cantante:

"Ho bisogno di lavorare ancora con lui. Non lo ritengo pronto, perciò, non ho intenzione di mandarlo in sfida!"

Le sue parole hanno provocato diverse polemiche sul web e anche in studio, tra il pubblico e non solo: Rudy Zerbi in particolare ha di nuovo sottolineato come la collega non faccia altro che proteggere il cantante, ma senza davvero aiutarlo in questo modo:

"Non puoi proteggerlo così, devi lasciare che affronti la sfida e se non è abbastanza bravo allora andrà via. Stai facendo il suo male, sono mesi che lo proteggi. Stai facendo una cosa che non ha senso"

Data la situazione particolare, Maria De Filippi ha chiesto anche agli altri professori di esprimere la loro opinione: mentre quasi tutti si sono schierati a favore della decisione di Anna Pettinelli, Alessandra Celentano ha dato ragione a Zerbi - "la vita è fatta di sfide e vanno affrontate" ha dichiarato - e non sorprende, dato che entrambi hanno pensato bene, per punire gli allievi della loro scarsa obiettività nel giudicare i compagni, di mandare in sfida immediata sia l'ultimo sia il penultimo in classifica.

