Amici 23, Chiara perde la sfida e viene eliminata: Maria De Filippi si avvicina e la consola [VIDEO]

Nel corso della puntata di Amici 23 di oggi, domenica 26 novembre, Chiara ha perso la sfida di ballo ed è stata eliminata dal talent.

Una puntata molto intensa quella di Amici 23 di oggi, domenica 26 novembre: due sfide immediate tra cantanti e ballerini e l'eliminazione di due allieve, come ci hanno rivelato le anticipazioni del talent di Canale5 condotto da Maria De Filippi.

Amici 23, Chiara eliminata dopo la sfida immediata: Maria De Filippi si avvicina e la consola!

Nel corso della puntata di oggi di Amici 23, Chiara Porchianello ha sostenuto la sfida immediata, essendo arrivata tra le ultime in classifica nella valutazione a cui è stata sottoposta dalla maestra Celentano e che i suoi colleghi di ballo hanno valutato. La ballerina, purtroppo, ha perso la sfida ed è stata eliminata dal talent di Mediaset.

Prima di iniziare la sfida, Chiara ha chiesto la parola e ha rivelato che, per quanto fosse giusto per lei andare in sfida, non trovava giusto che fosse a causa della valutazione dei suoi compagni di percorso. Il suo maestro Emanuel Lo ha alla fine accettato di mandarla in sfida e la ballerina si è scontrata con Lucia ed è stata giudicata da Garrison.

Alla fine, purtroppo, Chiara è stata costretta a lasciare il talent, non avendo superato la sfida e, pur mantenendo la sua compostezza, non ha saputo trattenere le lacrime, soprattutto quando Sofia è corsa ad abbracciarla.

A consolarla è arrivata anche la padrona di casa: Maria De Filippi le ha rivolto delle parole molto tenere e l'ha rassicurata dicendo che sarebbe arrivata lontano:

"Lo penso veramente. Sei molto delicata, molto intelligente. Tanto contenuta nei sentimenti, ma davvero brava! Sono convinta che lavorerai tantissimo"

