Amici 23, Holden a Verissimo: "Io e Sarah Toscano? Solo amici, sì le ho dedicato il mio EP, ma..." [VIDEO]

Holden, uno dei finalisti di Amici 23, si è raccontato a Verissimo ha svelato la verità sul suo rapporto con Sarah Toscano. Ecco cosa ha raccontato.

Ieri, domenica 26 maggio, a Verissimo sono stati ospiti i finalisti di Amici 23 e il primo a rispondere alle domande di Silvia Toffanin è stato Holden, nome d'arte di Joseph Carta. Il cantante della squadra di Rudy Zerbi ha anche risposto ai rumors sul flirt con Sarah Toscano, vicitrice dell'edizione. Ecco cosa ha raccontato alla conduttrice.

Amici 23, Holden svela la verità sui rumors del flirt con Sarah Toscano!

A Verissimo, ieri, domenica 26 maggio, Holden si è raccontato dopo aver concluso l'esperienza nel talent di Amici di Maria De Filippi. Il cantante ha raccontato quanto sia stato incredibile il suo percorso nel programma e di aver imparato dai suoi numerosi errori. Il programma gli ha dato la possibilità di crescere e di comprendere che lati del suo carattere come la sua irrequietudine o la sua timidezza sono parti di sé da accettare e su cui lavorare.

Immancabile il commento su uno dei momenti più belli e brutti della sua vita: l'esibizione con Francesca Tocca, che lo ha imbarazzato molto. Holden ha anche ascoltato le parole lusinghiere di Rudy Zerbi su di lui. Fin dal suo ingresso nella scuola, Zerbi si è complimentato e lo ha supportato enormemente e gli ha ricordato anche questa volta che sarà al suo fianco: "La tua arte è straordinaria e sono felice di averti ascoltato in questi mesi". Su di lui, Holden ha avuto un sentito ringraziamento e, al di là dei contrasti tra loro, il cantante è felice di essere stato suo allievo.

Ovviamente, Silvia Toffanin non poteva non indagare su una faccenda molto importante: l'amore! Infatti, da diverse settimane, si rincorrono rumors di un flirt tra Sarah Toscano e Holden. Il cantante ha voluto svelare una volta per tutte come stanno le cose tra lui e la vincitrice del talent:

"L’amore? Per adesso non c’è nessuna storia. Sono da solo. Mi sto concentrando nel mio percorso ed è tutto molto tranquillo e sereno. Sì, c’è una dedica per Sarah. Ci tenevo a ringraziare tutte le persone che mi hanno supportato. Io e Sarah abbiamo un bellissimo rapporto… di amicizia. Sì, lo so che tutti tifavano per noi, di foto che girano e di felpe. Ma la verità è che siamo amici e ci vogliamo tanto bene, c’è un grande rispetto reciproco. Ed è solo amicizia, mi spiace dirvelo"

Amici 23, tutti gli indizi raccolti dai fan sulla presunta relazione tra Holden e Sarah!

Holden ha continuato a decantare le doti di Sarah e del bellissimo percorso che ha tracciato, partecipando ad Amici 23. Nonostante il cantante abbia smentito i rumors sulla loro storia, i fan nel corso dei mesi hanno raccolto tanti indizi, sempre più convinti di una possibile relazione tra i due cantanti ed ex allievi del talent di Canale5.

Uno di questi è la foto di Sarah Toscano con indosso una felpa di Holden: i fan sono impazziti quando hanno visto lo scatto, ma Giulia Stabile è intervenuta affermando che era stata lei a dare a Sarah la fela, perché la cantante aveva freddo, ma che non immaginava che fosse quella di Holden. Il cantante ha anche dedicato il suo EP, Joseph, alla vincitrice del talent, ma come ha dichiarato a Verissimo, è stato un gesto di ringraziamento per tutto ciò che la cantante è stata per lui e per il supporto reciproco nella scuola.

Infine, Holden si è complimentato con Sarah per la sua vittoria, definendola meritatissima:

"Sono contento della sua vittoria, molto felice. Penso abbia fatto dei progressi importanti e sono molto contento per lei"

