Amici 23, Holden e Sarah Toscano sempre più vicini: i fan notano un dettaglio!

Gossip TV

L'intesa tra Holden e Sarah Toscano ad Amici 23 è ancora oggetto di chiacchiere sul web: ecco cosa hanno notato i fan!

Non smette di far parlare sui social l'intesa che si è creata tra due allievi di Amici23: stiamo parlando di Holden e di Sarah Toscano. I due cantanti del talent show di Canale5 condotto da Maria De Filippi sono diventati oggetti di una ship da parte dei fan del programma, che hanno notato un dettaglio importante!

Amici 23, Sarah e Holden sempre più vicini: ecco cosa hanno notato i fan!

Nonostante siano nate varie coppie all'interno del talent show di Maria De Filippi, per i fan ci sono ancora due cantanti che sarebbero perfetti l'uno per l'altra: Holden e Sarah Toscano. Ogni volta che uno dei due si esibisce nel programma, infatti, i fan sperano di poter vedere le loro reazioni mentre si esibiscono e ne approfittano per creare video di tutte le scene in cui compaiono insieme.

Durante le vancanze di Natale, tuttavia, Holden aveva messo un freno alle varie dicerie su di lui e Sarah, pubblicando un semplice quanto efficace commento:

"Raga, sfatiamola sta cosa di Sarah!"

Tuttavia, i fan non hanno ancora perso le speranze e fanno di tutto per notare il minimo dettaglio che possa confermare l'amicizia speciale che c'è tra i due. L'occasione è arrivata con il daytime di Amici23 di oggi pomeriggio, nel segmento dedicato alla lite tra Kumo e Lucia.

Nelle varie inquadrature degli allievi di Amici, il cameramen ha ripreso anche Sarah e Holden a braccetto, seduti vicini su una delle panche del giardino. Un gesto di poco conto, ma che secondo i fan indica che, quantomeno, i due sono molto a loro agio l'uno accanto all'altra.

STA VOLTA PURE A BRACCETTO OKK pic.twitter.com/XVrzF0cHzy — rose 🥀 holdarah era (@barchiexxjiara) January 22, 2024

Scopri le ultime news su Amici