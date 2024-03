Amici 23, anticipazioni Serale: gli ospiti e l'eliminato della seconda puntata

Gossip TV

Ecco chi, dopo Ayle e Kumo, ha lasciato la scuola di Amici 23.

Ieri, giovedì 29 marzo 2024, è stata registrata la seconda puntata del Serale di Amici, il popolare talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi e giunto alla sua 23esima edizione. Ospiti in studio Ermal Meta, che ha presentato il suo nuovo singolo dal titolo L’unico pericolo, e la comica Barbara Foria.

Le anticipazioni della seconda puntata del Serale di Amici23

La seconda puntata del Serale di Amici 23 si apre con la sfida tra il team Pettimondo contro i CuccaLo. Stando alle anticipazioni riportate da Superguidatv, la prima manche viene vinta da Anna Pettinelli e Raimondo Todaro. Al ballottaggio finiscono Sarah Toscano, Lucia Ferrari e Nicholas Borgogni. A dover abbandonare immediatamente la scuola è il giovane ballerino. Maria De Filippi invita in studio tutti i professionisti a salutarlo perché si erano molto affezionati a lui. Buone notizie per Nicholas, che riceve una borsa di studio da una accademia di Roma e un'offerta di lavoro da parte di Cristiano Malgioglio.

Seconda manche: i Pettimondo contro i Zerbi-Cele, che vincono. Al ballottaggio finiscono Giovanni Tesse, Gaia De Martino e Lil Jolie. Il latinista finisce al ballottaggio finale. Momento varietà con i guanti di sfida dei professori. Ad avere la meglio questa settimana sono stati Emanuel Lo e Lorella Cuccarini.

Terza e ultima manche: La maestra Celentano e Rudy Zerbi sfidano i CuccaLo e perdono. Al ballottaggio: Holden, che viene salvato per primo, Marisol e Dustin. A finire al ballottaggio finale contro Giovanni è proprio la ballerina. Per scoprire il nome del secondo eliminato della serata non ci resta che attendere la messa in onda della seconda puntata del Serale, che andrà in onda domani sabato 30 marzo in prima serata su Canale 5.

