Amici 23, Giulia Stabile e Angelina Mango ballano sulle note del nuovo singolo della cantante

Ad Amici 23, Angelina Mango ha presentato il suo nuovo singolo: ecco un video in cui lei e Giulia Stabile ballano per provare la coreografia.

Angelina Mango e Giulia Stabile sono due tra le allieve più amate di Amici di Maria De Filippi, il talent show di Canale5. Nel corso della seconda puntata della trasmissione, la cantante ha presentato il suo nuovo singolo, Che t'o dico a fa', e in questo video possiamo vederla mentre prova con Giulia Stabile la coreografia.

Amici 23, Giulia Stabile e Angelina Mango insieme a ballare Che t'o dico a fa'

Che t'o dico a fa' è il nuovo singolo di Angelina Mango, presentato in anteprima ad Amici 23 e uscito in tutta Italia il 6 ottobre. Non serve dire che nel giro di pochissimo è già diventata una hit e anche sui social si sprecano le lodi per la bravura della cantante di Amici. Il successo del singolo è cresciuto in pochissimo tempo grazie anche a un video, già virale su TikTok, in cui Angelina e Giulia Stabile provano la coregorafia che ha accompagnato la presentazione della canzone negli studi del talent.

La clip su TikTok ha superato il milione di visualizzazioni in pochissimo tempo, con decine di commenti e condivisioni. Angelina ha presentato a Maria De Filippi il nuovo singolo, regalando alla conduttrice i due dischi di platino e il disco d'oro vinti dal suo Ep. La cantante, inoltre, partirà a breve con un tour che inizierà proprio nella città di Napoli e che è già sold out ovunque.

Giulia Stabile, invece, è oramai un membro fisso del corpo di ballo dei professionisti di Amici e sta vivendo l'esperienza di conduttrice di Tu Si Que Vales. Nella coreografia le due ragazze sono molto in sintonia e Angelina, oltre alle doti canore, ha dimostrato eccellenti abilità anche nel ballo, tanto che la stessa Giulia ha commentato il video con un tenero messaggio:

"La mia ballerina"

