Amici 23, Angelina Mango ospite emoziona Maria De Filippi con un regalo: "Vorrei che tu avessi questo..."

Angelina Mango è stata ospite ad Amici per presentare il suo nuovo singolo e ha portato un inaspettato dono per Maria De Filippi.

Ospite nella seconda puntata di Amici 23, in onda questa domenica 1°ottobre su Canale5, è stata la seconda classificata della precedente edizione di Amici, la cantante Angelina Mango. Dopo aver presentato il suo nuovo singolo, Che t'o dico a fa', l'ex allieva del talent ha emozionato la conduttrice Maria De Filippi con un piccolo regalo.

Amici 23, Angelina Mango regala i suoi Disco di Platino e d'Oro a Maria De Filippi

Angelina Mango è stata la super ospite, insieme a Irama, di questa seconda puntata della ventitreesima edizione di Amici: dopo aver raggiunto il successo partecipando all'edizione scorsa e arrivando seconda alla Finale, subito dietro Mattia Zenzola, Angelina ha iniziato il suo instore tour per promuovere il suo EP e il 12 ottobre comincerà anche il suo primo tour nei club di alcune città italiane. Attualmente, tutte le date dei suoi spettacoli sono già sold out.

Un grande traguardo per questa giovane e talentuosa artista, figlia del compianto cantante Mango, che ha dimostrato di avere una voce potente e in grado di emozionare il pubblico di Canale5 e non solo. Oggi, ad Amici, Angelina è arrivata per cantare in anteprima il suo nuovo singolo, Che t'o dico a fa', coinvolgendo il pubblico con il suo ritmo ed entusiasmo e ricreando anche una piccola reunion con un'altra allieva del talent, la ballerina Isobel Kinnear, presente nel corpo di ballo dei professionisti che si sono esibiti sulle note del nuovo brano di Angelina. Il singolo sarà disponibile a partire dal 6 ottobre, ocme ha svelato la conduttrice Maria De Filippi. E, proprio a proposito della padrona di casa, l'ex allieva di Amici ha rivelato di aver portato un piccolo omaggio a lei, per ringraziarla, emozionandola con le sue parole:

"So che di solito sei tu che fai un regalo agli artisti, ma questa volta sono io che ho un piccolo regalo per te....Vorrei che avessi questi"

Sorprendendo Maria, Angelina le ha consegnato una teca con all'interno i suoi due Dischi di Platino e il Disco d'Oro che il suo album ha vinto di recente. Un regalo che ha emozionato la conduttrice, la quale ha ricambiato rivolgendo ad Angelina delle parole colme di affetto e stima:

"Sono stata felice di averti conosciuta e sono felice che tu sia stata qua. Questo lo appenderò in casa. Sono orgoglia di te, molto. Spacca tutto"

