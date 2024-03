Amici 23, gara giudicata dal pubblico. Nicholas e Sofia ultimi: arriva la loro reazione! [VIDEO]

Gossip TV

Nella gara giudicata dal pubblico durante la puntata speciale di Amici 23 Sofia e Nicholas sono arrivati ultimi. Ecco come hanno reagito i due ballerini!

Oggi, 28 marzo, è andata in onda la puntata speciale di Amici23 registrata domenica scorsa. Su Canale5 abbiamo visto i 13 allievi che hanno avuto accesso al Serale del talent condotto da Maria De Filippi esibirsi in studio, di fronte a un pubblico che, attraverso un telecomando, ha votato quale fosse l'esibizione migliore. La classifica che si è creata ha visto dei risultati inaspettati, come la posizione finale assegnata a Nicholas Borgogni e Sofia Cagnetti. E la loro reazione non si è fatta attendere!

Amici 23, Nicholas e Sofia ultimi nella classifica generata dal pubblico: ecco la loro reazione! [VIDEO]

Entrambi i ballerini non hanno nascosto la loro profonda delusione, ma se Nicholas ha cercato di mostrare maturità e compostezza, Sofia si è lasciata andare a un lungo sfogo in sala relax. Per la ballerina di Emanuel Lo, questa classifica è stata l'ennesima batosta, dopo che nella prima puntata del Serale è stata l'unica a non esibirsi:

"Non ce la faccio, pensavo che finalmente si notasse un cambiamento e invece rischio sempre di non essere apprezzata"

A poco è servito l'incoraggiamento di Nicholas che, frustrato, ha dichiarato: "Che dovrei dire io? Sono ultimo!". Sull'ultima posizione in classifica del ballerino, in realtà, molti fan si sono detti d'accordo e hanno festeggiato questo deprimente risultato. Nonostante Nicholas sia, infatti, un ragazzo a modo ed educato, troppi sui social hanno espresso perplessità alla sua permanenza nel programma, mentre altri come Kumo hanno dovuto abbandonare la scuola.

Nel caso di Sofia, invece, i fan si sono detti perplessi alla sua posizione nella classifica. Infatti, Sofia è considerata un'ottima ballerina, forse ancora acerba, ma con tutte le carte in regola per entusiasmare con le sue performance al Serale. Che questo possa essere l'avvisaglia di una possibile eliminazione per Sofia durante la seconda puntata del talent? Non ci resta che attendere per scoprirlo.

